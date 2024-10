V úvode sme trpeli. Cením si, že mužstvo malo silu reagovať, vravel po remíze Calzona

Jeho dirigentmi boli Viktor Gyökeres a Dejan Kulusevski. Útočník Sportingu Lisabon a záložník Tottenhamu Hotspur miestami privádzali slovenských hráčov do zúfalstva.

Tí boli unesení predzápasovým rituálom so živým sokolom Samom a zaujala ich aj slovenská hymna v podaní „Chlopov z Heľpy“ v tradičných krojoch.

„Prvých 35 minút sme dosť trpeli. Bolo zjavné, že Švédi hrali veľmi dobre a my sme neplnili to, čo sme chceli,“ poznamenal tréner Slovenska Francesco Calzona po zápase.

„Vedeli sme, že držia hráčov v medzipriestoroch. Aj sme sa na to pripravovali, ale veľakrát nám dokázali dať prihrávky práve do tých priestorov a my sme boli ďaleko,“ doplnil taliansky kouč.

„Mohli sme byť radi, že sme dostali iba dva góly, lebo Švédi si vypracovali viac šancí,“ uznal Calzona.