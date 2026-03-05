Nemecký rodák môže hrať na MS za Tunisko. Jeho starší brat je majstrom sveta

Futbalista Rani Khedira bude môcť na letných majstrovstvách sveta reprezentovať Tunisko. Oznámila to tamojšia futbalová federácia.
Tridsaťdvaročný rodák zo Stuttgartu v minulosti hrával za mládežnícke výbery Nemecka, no v seniorskom A-tíme nedostal príležitosť.
Khedira, ktorý má tuniského otca, strávil celú kariéru v rodnom Nemecku. Postupne pôsobil v kluboch VfB Stuttgart, RB Leipzig, FC Augsburg a v súčasnosti hrá za 1. FC Union Berlin.
Jeho starší brat Sami Khedira sa v roku 2014 stal s nemeckou reprezentáciou majstrom sveta.