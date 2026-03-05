Nemecký rodák môže hrať na MS za Tunisko. Jeho starší brat je majstrom sveta

Rani Khedira
Rani Khedira (Autor: Micky Jnr)
ČTK|5. mar 2026 o 10:35
ShareTweet0

V minulosti hrával za mládežnícke výbery Nemecka, no v seniorskom A-tíme nedostal príležitosť.

Futbalista Rani Khedira bude môcť na letných majstrovstvách sveta reprezentovať Tunisko. Oznámila to tamojšia futbalová federácia.

Tridsaťdvaročný rodák zo Stuttgartu v minulosti hrával za mládežnícke výbery Nemecka, no v seniorskom A-tíme nedostal príležitosť.

Khedira, ktorý má tuniského otca, strávil celú kariéru v rodnom Nemecku. Postupne pôsobil v kluboch VfB Stuttgart, RB Leipzig, FC Augsburg a v súčasnosti hrá za 1. FC Union Berlin.

Jeho starší brat Sami Khedira sa v roku 2014 stal s nemeckou reprezentáciou majstrom sveta.

Reprezentácie

Irackí hráči pózujú pred začiatkom prvého zápasu play off ázijskej kvalifikácie MS 2026
Irackí hráči pózujú pred začiatkom prvého zápasu play off ázijskej kvalifikácie MS 2026
Zúčastní sa Irak v baráži o MS? Viacerí hráči môžu mať problém získať víza
dnes 11:24
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Nemecký rodák môže hrať na MS za Tunisko. Jeho starší brat je majstrom sveta