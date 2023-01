Je to projekt z inej kategórie, tešil sa Kováčik. Šampionát je splnený sen

BRATISLAVA. Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik uviedol, že organizovanie majstrovstiev Európy do 21 rokov v roku 2025 bude najväčším možným podujatím, aké môže Slovensko hostiť. Šéf zväzu poznamenal, že usporiadanie prestížneho šampionátu bude projekt z úplne inej kategórie, než akými boli turnaje do 17 či 19 rokov. Otáznik pri troch štadiónoch Slovensko bude prvou krajinou v histórii, ktorá bude hostiť tento turnaj pri počte 16 účastníkov samostatne.

Celkovo v ôsmich mestách - Bratislave, Trnave, Dunajskej Strede, Nitre, Trenčíne, Žiline, Košiciach a Prešove - sa stretnú najlepší hráči európskych reprezentácií.

Štadión v Prešove ešte nie je vo výstavbe a organizátori budú musieť vyriešiť aj úpravu povrchu na žilinskom a trenčianskom štadióne, kde je umelá plocha. "Štadión v Prešove by mal byť dokončený do konca roku 2024. V dohľadnej dobe by mali začať s výstavbou. Máme skúsenosť s tým, ako rýchlo sa dá postaviť štadión. Reálne sme to videli v Dunajskej Strede či Košiciach. Dúfame, že Prešov bude v poriadku," uviedol Kováčik na štvrtkovej tlačovej konferencii.

"Čo sa týka Trenčína a Žiliny, tak na základe rozhodnutia na výkonnom výbore a uznesenia Únie ligových klubov by mali mať všetky štadióny od sezóny 2024/2025 štandardný trávnik. Samozrejme, musíme mať aj plán B, máme aj náhradné riešenia v prípade, že by štadión v Prešove nebol z nejakého dôvodu dokončený, alebo by bol problém na inom z vybraných štadiónov," doplnil prvý muž slovenského futbalu. Projekt z inej kategórie Šéf SFZ si organizáciu ME hráčov do 21 rokov stanovil ako jeden zo svojich cieľov či snov: "Je to pocit spokojnosti a naplnenia cieľov, ktorý sme si pred mnohými rokmi dali, že tento turnaj by mal byť vyvrcholením po organizácii ME do 17 a 19 rokov. Rád by som pri tejto príležitosti poďakoval Petrovi Palenčíkovi, Lenke Gazdíkovej a všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali na príprave tohto projektu. Je to projekt z absolútne inej kategórie, ako boli všetky predošlé. Náročnosť organizácie je úplne iná."

Slovensko bude usporiadateľ jedného z najväčších šampionátov, aké môže hostiť. Počas doterajších rokov šéfovania slovenskému futbalu Ján Kováčik s kolegami systematicky pracoval na rozvoji infraštruktúry štadiónov, aby spĺňali požiadavky na takýto veľký turnaj. Organizácia väčšieho podujatia nie je možná z kapacitných dôvodov: "Je to strop, pretože nemáme možnosť, ani keby sme sa spojili s ďalšími krajinami, organizovať veľké EURO. Nemáme totiž štadión, ktorý prevyšuje kapacitu 30-tisíc, čo je podmienka," ozrejmil Kováčik. Slováci boli u Čeferina Priebeh príprav šampionátu bude pod drobnohľadom UEFA. Inšpiráciu budú môcť organizátori čerpať už v tomto roku v Rumunsku a Gruzínsku, kde sa budú konať ME do 21 rokov. "Minulý rok na jeseň sme navštívili prezidenta UEFA Aleksandra Čeferina, s ktorým máme dlhodobo veľmi dobrý vzťah. Deklarovali sme, že náš záujem o organizáciu je vážny. Hovorili sme aj s ostatnými členmi výkonného výboru. Sú to ľudia z našej skupiny, ktorá sa pravidelne stretáva okrem ľudí z Vyšehradskej štvorky už aj so zástupcami Rakúska, Lichtenštajnska, Švajčiarska a Nemecka. Naši ľudia, ktorí budú súčasťou organizačného tímu, budú mať možnosť ísť sa pozrieť do Rumunska a Gruzínska, kde sa konajú ME v tomto roku. Myslím si, že odtiaľ prinesú veľa podnetov a skúseností."

SFZ bude riešiť aj množstvo prekážok pri zostavovaní zápasového kalendára, keďže Slovensko ako organizátorská krajina nebude súčasťou kvalifikačnej skupiny. "Čo sa týka počtu prípravných zápasov, sme obmedzení asociačnými termínmi, pretože 21-tka hrá presne v tých termínoch ako A-mužstvo. Plán je odohrať aspoň 10 zápasov. Nebudeme súčasťou kvalifikácie, a tak si musíme počkať na žreb skupín a na prípadné mužstvá, ktoré budú mať voľné okno v kalendári. Pokiaľ nám toto nevyjde, budeme musieť hľadať súperov aj mimo Európy, aby sme pripravili naše mužstvo čo najlepšie," povedal generálny sekretár SFZ Peter Palenčík. Slováci to už zažili ME do 21 rokov so 16 účastníkmi sa budú konať tretíkrát, no Slovensko bude prvou krajinou v histórii, ktorá bude hostiť takýto veľký turnaj samostatne.

Na EURO 2017 v Poľsku, kde sa predstavili aj slovenskí futbalisti, bojovalo o titul 12 účastníkov a rovnaký počet mužstiev bol aj o dva roky neskôr v Taliansku a San Maríne. Prvýkrát bolo na ME tejto vekovej kategórie 16 výberov v roku 2021, konali sa v Maďarsku a Slovinsku. Tento rok privíta 16 najlepších tímov Európy Rumunsko a Gruzínsko. Elitné výbery do 21 rokov sa na Slovensku predstavili už v roku 2000. Domáci futbalisti pod vedením trénera Dušana Radolského obsadili 4. priečku, vďaka čomu sa kvalifikovali na OH v Sydney. V Bratislave, Trnave a Trenčíne vtedy o celkový triumf bojovalo osem výberov a titul získali Taliani.