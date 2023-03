Škriniarov štart je otázny. Proti Luxembursku nie sme favoriti, vraví Dúbravka

"Očakávam reakciu od nás. Je to nový začiatok, máme ideálnu príležitosť vstúpiť do kvalifikácie čo najlepšie. Verím, že odštartujeme víťazstvom, a že aj ostatné výsledky budú dobré," povedal na nedeľňajšom brífingu brankár Martin Dúbravka.

Skúsený brankár zatiaľ myslí iba na štvrtkového protivníka.

"Myslím si, že netreba podceniť žiadneho súpera. Luxemburčania sú momentálne vyššie ako my, určite by som nás nepasoval do úlohy favorita. Ale bude to na nás a chceme potešiť divákov."

Calzona sa bude v oboch zápasoch spoliehať aj na Lukáša Haraslína. Dvadsaťšesťročný útočník strelil víťazný gól v sobotňajšom zápase Sparty Praha v Hradci Králové. Na konte má v tejto sezóne 14 odohraných duelov a na konte 6 gólov.