Téma Weiss je zbytočná. S Calzonom by som polemizoval v inej veci, tvrdí novinár

Slovenská futbalová reprezentácia zvládla kvalifikáciu EURO 2024 a postúpila tretí raz v ére samostatnosti a tretíkrát za sebou na kontinentálny šampionát. Na turnaj do Nemecka postúpila ako jedna z 20 krajín v konkurencii 53 tímov. Vo svojej skupine obsadila druhé miesto a postup spečatila opäť s 22 bodmi po 7 výhrach, 1 remíze a 2 prehrách ako pred MS 2010 či ME 2016. Francesco Calzona si po roku a pol na reprezentačnej lavičke pripísal prvý úspech v kariére ako hlavný tréner, no kvalifikáciu zakončil možno prehnanou kritikou na adresu expertov.

Reprezentačný rok sme zhrnuli a zhodnotili s dlhoročným novinárom, zakladateľom ankety Futbalista roka a autorom viacerých knižných publikácií MICHALOM ZEMANOM.

Čo sa v rozhovore dozviete: Malo Slovensko naozaj ľahkú a slabú skupinu?

Prečo bola eufória po zápasoch s Portugalskom prehnaná?

Je Francesco Calzona úspešný hlavný tréner?

Ako dôležitý bol faktor Hamšík v tejto kvalifikácii?

Chýbajú v reprezentácii Martin Valjent a Vladimír Weiss mladší?

Prečo by Milana Škriniara nedal do top3 v ankete Futbalista roka?

Ktorí traja hráči vynikali a ktorí sklamali v kvalifikácii?

Môže slovenský tím dosiahnuť na EURO 2024 historický úspech?

Považujete posledný postup viac za úspech alebo skôr za povinnosť? Trochu to otočím. Povedal by som, že ak by sme nepostúpili, bol by to neúspech. Vzhľadom na to, akú sme mali skupinu, aký je kľúč a aké boli podmienky pre účasť na EURO, tak by bol neúspech, pokiaľ by sme nepostúpili. V športe je zložité nazvať niečo povinnosťou, ale tento postup som čakal.

Na postup nám stačilo druhé miesto, ale zároveň sme do kvalifikácie vstupovali až z piateho výkonnostného koša. Aký veľký úspech je účasť na EURO 2024 v porovnaní s predchádzajúcimi tromi turnajmi? Je trošku paradox, že práve teraz sme vôbec prvýkrát niekam postúpili v predstihu, už kolo pred koncom. Vždy sme čakali do poslednej chvíle. Ale napriek tomu si myslím, že najpresvedčivejší postup z herného pohľadu bol ten prvý na majstrovstvá Európy pod trénerom Kozákom. Tam sa vykryštalizovala situácia tak, že sme mali až tri mečbaly. Vypracovali sme si vynikajúcu pozíciu už na jeseň, porazili Španielov, vyhrali na Ukrajine. Postup bol len otázkou času. Toto bola moja pätnásta kvalifikácia, zažil som všetky, tak môžem porovnávať. A v tomto prípade si myslím, že bola najjednoduchšia. Bola to najľahšia skupina, akú sme kedy mali.

Začnime pri hodnotení kvalifikácie talianskym trénerom Francescom Calzonom. Prišiel vlani v lete ako experiment, možno risk. Môžeme dnes povedať, že vyšiel? Nielen v športe platí, že pravdu má vždy víťaz. Calzona postúpil, a tak sa dá povedať, že je v tomto okamihu úspešný tréner. Ale myslím si, že to najťažšie Slovensko iba čaká. Kvalifikácia bola iba prvá etapa. Trúfam si povedať, hoci je to skôr špekulácia, že ak by tam aj bol iný tréner, napríklad slovenský, tak by kvalifikáciu v tejto situácii zvládol. Nedá sa teda povedať, že bez Calzonu by sme ten postup nemali. Mali by sme ho možnože aj bez neho. V kvalifikácii bolo veľa hluchých miest, ale koniec je dobrý. Prekvapil vás jeho výber? Čakali ste, že sa pôjde tradičnou, česko-slovenskou cestou? Trochu prekvapil. Nečakal som to a pravdupovediac som ho predtým ani dobre nepoznal. Málokto ho poznal, veď robil iba asistenta. Radšej by som bol, keby sme na tomto mieste mali nejakého slovenského, prípadne českého trénera. Problém vidím v tom, že pri tých diskusiách vždy padla otázka: Tak povedz, že koho? A človek sa len zarazí a rozmýšľa...