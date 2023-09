Otvorená partia s Portugalskom? Haraslín to prirovnal k súboju proti legende boxu

Slovenský tím je po štyroch kolách kvalifikácie na druhom mieste tabuľky J-skupiny so ziskom desiatich bodov. Skupinu majú dobre rozohranú, no proti favoritovi z Portugalska bude ťažké získať čo i len bod.

SENEC. Lukáš Haraslín by mal patriť medzi hlavných ofenzívnych ťahúňov slovenskej reprezentácie v nasledujúcom dvojzápase kvalifikácie ME.

Najväčším ťahákom v tíme favorita bude Cristiano Ronaldo, ktorý je idolom pre mnohých futbalistov. Pre Haraslína tiež. "Je to môj idol od malička. Už sme sa raz v zápase stretli, ale budem v zápase myslieť len na svoj výkon."

"Pre všetkých je to ako každý iný zápas v reprezentácii, ale hrať proti majstrom Európy a proti hráčom, ktorí vyhrali Ligu majstrov a majú kopu ocenení, je asi špeciálny. Vieme, akú majú silu, ale verím, že nesklameme," dodal útočník SR.

"Pre nás je to šesť bodov a chceme preskočiť Portugalsko. Ale vieme, aké majú mužstvo. Ale musíme myslieť aj na Lichtenštajnsko.

Na dva góly mu stačila polhodina

V úvode sezóny má skvelú formu, ukázal už niekoľko pekných zakončení.

"Snažím sa dať vždy gól a keď to nejde škaredo, idem na to inak. Ale samozrejme som rád, že to padá. Ale nechcem sa uspokojiť s týmito výkonmi.

Žiaľ sa nám nepodarilo so Spartou postúpiť do skupiny LM, ale budeme hrať Európsku ligu a verím, že výkony budú pokračovať."