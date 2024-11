Trpký výsledok v Trenčíne. Dvadsaťjednotka prehrala po dlhých mesiacoch

Jaroslav Kentoš, tréner SR: "Pri hre 11 na 11 sme boli Portugalsku vyrovnaný súper, dokázali sme s ním držať krok. Po vylúčení už ukázal súper kvalitu, tam to bolo ťažké. Bol to lacný faul, ale verím, že sa poučíme a tieto veci budeme zvládať lepšie."

Dominik Hollý, hráč SR: "Za mňa boli to rôzne polčasy. V prvom sme sa nebáli hrať, boli sme sebavedomí, dali sme prvý gól zo štandardky. Povedali sme si, že do druhého polčasu musíme hrať rovnako, musíme hrať s loptou. To sa nám ešte darilo, ale potom prišiel moment, kde som fauloval a bola to červená karta. Asi zaslúžená, to asi rozhodlo zápas. Potom sme už len bránili a bohužiaľ dostali góly."

Sebastian Nebyla, kapitán SR: "Určite ma mrzí prehra, keďže sme vyhrávali 1:0 a myslím si, že ten prvý polčas sme podali dobrý výkon. Škoda tej červenej karty, po nej nás súper zatiahol do nejakého bloku. Ale škoda toho výsledku, hrali sme dobrý zápas proti dobrému súperovi, takéto zápasy nás môžu posúvať ďalej."

Leo Sauer, hráč SR: "Pre nás je to samozrejme veľká škoda, aj pocity sú možno také zmiešané, lebo myslím, že do tej červenej karty sme boli naozaj vyrovnaní, podľa mňa určite aj lepší. Boli sme dominantnejší, mali sme možno aj viac šancí, ale vylúčenie ovplyvnilo zápas. Ale dobré je, že si skúsili možno aj takéto niečo hrať. Smerom k ME to je dobrá skúsenosť. Ale samozrejme výsledok nás mrzí."