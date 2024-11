Slováci si vylepšili skóre, nie pozíciu. Konečná tabuľka skupiny 1 C-divízie Ligy národov

TRNAVA. Slovenskí futbalisti obsadili v 1. skupine C-divízie Ligy národov druhé miesto.

Túto pozíciu mali istú už pred záverečným duelom s Estónskom, v ktorom napokon vyhrali 1:0.

Vylepšili si tak skóre o jeden gól a takisto pridali aj tri body do tabuľky. Na víťaza skupiny - Švédsko - sa však nedotiahli. Severania ukončili skupinu so ziskom 16 bodov a priamym postupom do B-divízie.