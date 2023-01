Kentoš prijíma výzvu. Má už predstavu, ako bude vyzerať os dvadsaťjednotky

Namiesto prípravy tímu na kvalifikačné boje tak kouč Kentoš musel zmeniť plány a podriadiť najbližšie roky tomu, aby jeho zverenci na ME dosiahli čo najlepší výsledok.

BRATISLAVA. Keď tréner slovenskej reprezentácie futbalistov do 21 rokov Jaroslav Kentoš v polovici decembra 2022 predĺžil spoluprácu so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ), cieľom spolupráce bol postup na majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie v lete 2025.

Musíme vziať do úvahy, že niektorých hráčov z nášho portfólia uvoľníme pre potreby kategórie U20, ktorá sa pripravuje na majstrovstvá sveta a U19, ktorú čaká druhá fáza kvalifikácie. Tým pádom teraz v našom tíme dostanú väčší priestor futbalisti narodení v roku 2002. Dôsledne ich mapujeme a v marcovej nominácii budú hrať prím," pokračoval Kentoš.

"Oficiálne rozhodnutie UEFA sme sa dozvedeli v stredu. Najbližší prípravný kemp v marci to ešte neovplyvní.

Tým pádom nás čaká aj náročná príprava. Vieme, aké ťažké je kvalifikovať sa na šampionát, preto predviesť na domácom turnaji čo najkvalitnejšie výkony je pre nás o to väčšia motivácia," uviedol hlavný kormidelník v rozhovore pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

"To, že nám UEFA pridelila šampionát a ako usporiadateľ máme istú miestenku, je pre nás veľká výzva. Naša pozornosť a úsilie budú smerovať k tomu, aby sme čo najlepšie reprezentovali Slovensko.

Doplnil aj to, čo jeho tím čaká počas marcového asociačného termínu: "Mali by sme ho absolvovať v Turecku a odohrať zápasy na Antalya Cupe, ktorý sme pred dvoma rokmi vyhrali. V pláne sú tri stretnutia. Konkrétnych súperov ešte nepoznáme, rieši to organizátor turnaja."

Príprava? Čaká na súperov

Až do leta 2025 nebudú hrať Slováci kvalifikáciu, čaká ich preto špecifický program.

"Teraz sme organizačne riešili marcový zraz, predbežne sme debatovali o plánoch na jún. Zrazy v septembri, októbri a novembri sme ešte neriešili," informoval Kentoš.

Jeho tím si bude musieť hľadať súperov na prípravné zápasy a je možné, že hrať budú Slováci aj proti neeurópskym výberom.