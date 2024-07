Slovenky splnili základný cieľ. Postup do baráže si vybojovali vďaka remíze

Peter Kopúň, tréner SR: "Cieľ, ktorým bol postup do play off, sme dnes splnili, ale chcel som viac. Uvedomoval som si, že predošlý zápas bol pre nás kondične náročný a veril som, že striedajúce hráčky nám pomôžu. Som veľmi rád, že Andrea (Bogorová), ktorú som dal na záver do hry, sa nám takto poďakovala. Želám si, aby sme sa náš tím do najbližšieho zápasu v októbri dostal zo všetkých zranení."