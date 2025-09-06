Slováci sa otriasli z rýchleho gólu. Vyhrali sme, ale nie som spokojný, hovorí tréner

ETROPOLE. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov vyhrali v prvom z dvoch prípravných zápasov v Bulharsku nad domácimi rovesníkmi 3:1.
Druhý duel odohrajú v rovnakom dejisku 9. septembra.
Zverenci trénera Juraja Ančica nevstúpili do zápasu dobre. V Etropole prehrávali už od šiestej minúty po presnom zásahu Filipa Gigova.
Do prestávky však otočili stav po góloch Samuela Kováčika a Tobiáša Pališčáka a v 77. minúte poistil Kováčik svojim druhým gólom slovenské víťazstvo.
"V úvode sme neboli toľko v zápase, ale po 10-15 minútach sme ho začali kontrolovať, boli sme lepší s loptou, dominovali sme.
Vytvorili sme si šance, do prestávky sme dali dva góly. Zápas sme síce vyhrali, nemôžem však povedať, že by som bol spokojný.
Mali sme pasáže, keď sme sa prispôsobovali fyzickej hre súpera a vôbec nám to nesedelo. Pokiaľ sme hrali futbal, boli sme jednoznačne lepší. Treba povedať, že druhopolčasový výkon nebude stačiť v kvalifikácii.
Musíme sa opierať o to, čo sme produkovali prvý polčas. Škoda, že zápas nedohral Samuel Lusale, ktorý bol dovtedy výrazne rozdielovým hráčom. Verím však, že to nebude nič vážne," povedal Ančic.