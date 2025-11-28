Fantastický úvod kvalifikácie pre Slovenky pokračuje. V Albánsku deklasovali miestne rovesníčky

Slovenské futbalistky do 19 rokov, archívna snímka.
Slovenské futbalistky do 19 rokov, archívna snímka. (Zdroj: SFZ, Autor: Attila Boráros)
28. nov 2025 o 16:10
Od 24. minúty hrali domáce futbalistky v oslabení.

Prvé kolo kvalifikácie ME 2026 hráčok do 19 rokov, 2. skupina - ženy 

Slovensko - Albánsko 6:0 (2:0)

Góly: 62. a 64. Gondová, 20. Pekárová, 45, Kramlíková, 59. Havalecová, 90.+1 Bekečová

ČK: 24. Kadiolliová (Alb.)

Slovenské futbalistky do 19 rokov uspeli aj vo svojom druhom zápase v rámci 1. kola kvalifikácie ME 2026. V piatkovom stretnutí 2. skupiny Ligy B deklasovali v albánskom Rrogožine domáce rovesníčky 6:0.

Súperky hrali od 24. minúty s desiatimi hráčkami. Slovenky, ktoré v úvodnom dueli rozdrvili Lichtenštajnsko 11:0, vedú tabuľku so ziskom šiestich bodov o skóre pred reprezentantkami Luxemburska.

S nimi budú v pondelok 1. decembra bojovať o prvenstvo v skupine a postup z prvej priečky.

