ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (10. kolo)

V 10. kole Niké ligy hostia futbalisti Slovana Bratislava mužstvo AS Trenčín. Stretnutie sa začína o 20:30.



Slovanisti majú za sebou utorňajší duel Ligy majstrov proti Manchestru City, v ktorom prehrali 0:4, ale už sa musia preladiť na domácu súťaž. Belasí sa aktuálne nachádzajú na čele tabuľky s 21 bodmi z ôsmich zápasov. Prehrali jedine so Žilinou, a to vysoko 0:5, okrem tohto duelu body nestratili. V minulom kole zdolali Michalovce 4:2.



Trenčín po sérii neuspokojivých výsledkov a výkonov vymenil hlavného trénera, Iliju Stolicu vystriedal Ivan Galád. Trenčanom patrí v ligovej tabuľke až 10. miesto so ziskom 7 bodov z deviatich zápasov. Trenčania naposledy vyhrali ešte v 2. kole, 3. augusta, keď Košice zdolali 2:0. V uplynulom dueli remizovali s Podbrezovou 1:1.