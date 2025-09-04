So Šporarom, Weissom, ale bez letnej posily. Slovan odhalil káder na Konferenčnú ligu

BRATISLAVA. Futbalový Slovan Bratislava má na tzv. A-liste súpisky pre hlavnú fázu Konferenčnej ligy 2025/2026 celkovo 22 hráčov.
Figuruje medzi nimi aj slovinský útočník Andraž Šporar, ktorý prišiel do klubu na začiatku týždňa. Informoval o tom oficiálny web Slovana.
Na súpiske je aj Vladimír Weiss ml., ktorý dostal od disciplinárnej komisie Európskej futbalovej únie (UEFA) zákaz štartu v troch zápasoch za vylúčenie po domácom dueli 3. predkola Ligy majstrov s Kajratom Almaty.
Priestor nedostanú útočník Adler Da Silva, obrancovia Sharani Zuberu a Jurij Medveděv, a stredopoliari Alen Mustafič s Kelvinom Oforim.
Ďalší hráči môžu byť pred každým jednotlivým hracím dňom dopísaní z tzv. B-listu. Tam môžu byť výhradne mladí futbalisti (narodení po 1. januári 2004), ktorí v klube strávili prinajmenšom dva roky.
Túto podmienku spĺňa Nino Marcelli i ďalší mladí hráči z akadémie „belasých“, napr. Maxim Mateáš, Eduard Kozyk či Dávid Balog.
Kluby museli nahlásiť svoju súpisku do utorka 2. septembra, pričom tá je až na malé výnimky nemenná aj v prípade postupu do jarnej vyraďovacej fázy. Pred ňou je možné na nej urobiť už len tri zmeny. Na súpiske mohlo byť maximálne 25 mien.
Slovan odštartuje účinkovanie v Konferenčnej lige 2. októbra doma proti Racingu Štrasburg. Posledný zápas v základnej fáze odohrá rovnako doma 18. decembra proti švédskemu BK Häcken.
Súpiska Slovana na hlavnú fázu Konferenčnej ligy
Brankári: Dominik Takáč, Martin Trnovský, Matúš Macík
Obrancovia: Kenan Bajrič, Cesar Blackman, Sandro Cruz, Sidoine Fogning, Guram Kašia, Kevin Wimmer
Stredopoliari: Tigran Barseghjan, Artur Gajdoš, Rahim Ibrahim, Danylo Ignatenko, Filip Lichý, Peter Pokorný, Kyriakos Savvidis, Marko Tolič, Vladimír Weiss ml.
Útočníci: Mykola Kucharevyč, Róbert Mak, Andraž Šporar, Alasana Yirajang