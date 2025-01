Súper bol vo všetkom lepší, priznal Weiss. Nádej Slovana na senzáciu trvala dve minúty

Liga majstrov - 7. kolo

Undav sa dostal za obranu, našiel ešte Lewelinga, ktorý poslal favorita do vedenia. Domácim robil problémy pressing súpera a väčšinu času sa hralo pred brankárom Takáčom.

Hostia vstúpili do zápasu lepšie, keď sa po niekoľkých sekundách uvoľnil v šestnástke Führich a Takáč vyrazil jeho pokus na roh. Stuttgart bol nebezpečný vpredu, po rohoch sa síce ešte nepresadil, no v 11. minúte už otvoril skóre.

V 25. minúte sa dostal za obranu Strelec, ale pred šestnástkou ho fauloval Rouault a Slovan mal k dispozícii priamy kop. Wimmer však mieril nad bránku.

Hostia ľahko prechádzali cez obranu súpera a v 36. minúte pridali druhý gól. Millot sa vyhol postaveniu mimo hry, jeho strelu ešte Takáč vyrazil, no Lewelingova dorážka prepadla domácemu brankárovi do siete.

Slovan sa len minimálne dostával pred Nübela, niekoľkokrát dobre zapracoval Strelec, ale z jeho dobrého napádania nič nebolo. Leweling mohol pred prestávkou skompletizovať hetrik, no z tesnej blízkosti minul.

II. polčas:

Druhé dejstvo začali domáci aktívnejšie, ale Stuttgart pracoval dobre v defenzíve. Po hodine hry sa uvoľnil v šestnástke Marcelli, ale obranca súpera zblokoval jeho strelu. Krátko na to sa dostal do ofenzívy Mak, no tiesnený nezakončil.

Na druhej strane mohli hostia pridať tretí presný zásah. Undav sa dostal opäť za obranu, prihral ešte Mittelstädtovi, Takáč predviedol kvalitný zákrok.

V 75. minúte Mittelstädt našiel v šestnástke striedajúceho Demiroviča, no zakončil tesne vedľa pravej žrde. Slovan prvýkrát ohrozil bránku nemeckého tímu až v 79. minúte, Barseghjanovu strela však Nübel bezpečne zneškodnil.