Je ako mašina na góly. Návrat do Slovana? Weiss: Má životnú formu, zišiel by sa nám

Tigran Barseghjan strieľa víťazný gól do siete Košíc. (Autor: TASR)

„Aj my máme iných, ktorí nie sú takí kvalitní,” vravel.

Medved si v dueli so Slovanom pripísal už piaty gól sezóny. V 13. minúte sa vyhol ofsajdu, ale nie brankárovi Trnovskému, ktorý ho poslal na zem. Slovinec odpískanú penaltu premenil.

„Prízvukoval som to hráčom v zostave. Povedal som im: „Poznáte ho. Viete, že bude bojovať ako o život. Je nebezpečný, má životnú formu,” dodal.

Dodal, že to platí aj o košickom tíme. Jeho zraku neušiel ani slovinský kanonier. Nie, nemyslíme Andraža Šporara.

Žan Medved neoslavoval gól do siete Slovana. (Autor: Tomikesz)

„Dnes by sa nám možno aj zišiel,” vravel na pozápasovej tlačovke Weiss.

Gól do siete Slovana pred kotlom domácich priaznivcov neoslavoval. Sklonil hlavu, ruky zdvihol nad hlavu. Išlo o úctivé gesto voči bývalému klubu.

Zo Slovana po Európe

Medved je odchovancom slovinského Mariboru, no neskôr sa stal kmeňovým hráčom Olimpije Ľubľana. Do Bratislavy prišiel v januári 2020.

„Dlhšie sme ho sledovali, na jeseň sa mu mimoriadne strelecky darilo a chceme ho ďalej rozvíjať,” vyjadril sa k jeho príchodu generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík junior.

„Prišiel správny čas prijať novú výzvu a zlepšovať sa v silnom klube,” doplnil Medved. Uvedomoval si, že prichádza do silnej konkurencie.

V hlavnom meste sa ale dlho neohrial. Slovan ho posielal z jedného hosťovania na ďalšie.

Od poľskej Wisly Krakov, cez slovinské Celje či na Záhorie do Skalice. Mal ísť aj do Srbska, no tento presun nakoniec stroskotal.