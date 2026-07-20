Slovan odštartuje cestu Ligou majstrov v Tbilisi. Škriniаr zmeria sily s tímom svojho krajana

Úvodné futbalové zápasy druhého predkola nadchádzajúceho ročníka Ligy majstrov 2026/27 sa začnú v utorok aj so slovenskou účasťou.
Celkovo je na programe štrnásť stretnutí a úradujúci slovenský majster Slovan Bratislava sa predstaví v utorok o 18.00 SELČ na pôde gruzínskej Iberie 1999 Tbilisi.
Pozornosť pútajú aj duely medzi Fenerbahce Istanbul a Górnikom Zabrze s účasťou kapitána slovenskej reprezentácie Milana Škriniara a jeho krajana, trénera Michala Gašparíka, či derby medzi bulharským Levski Sofia a rumunskou Universitateou Craiova.
Gašparík priviedol svoj tím k zisku Poľského pohára, prvej trofeje od roku 1988. Od nadchádzajúcej sezóny má v kádri aj krajana, útočníka Erika Prekopa.
Dvojica tímov je v nemajstrovskej vetve a nasadeným je turecký tím s koeficientom 57.750 bodov, čo je najvyšší spomedzi všetkých 28 tímov.
Z majstrovskej vetvy má najvyšší koeficient Crvena Zvezda Belehrad, úplne najnižší švédsky zástupca AIF Mjällby (5.925).
Slovan má tretí najvyšší koeficient z majstrovskej vetvy a a štvrtý celkovo (36.000).
Okrem Fenerbahce a Crvenej zvezdy je nad ním ešte Dinamo Záhreb. Najhodnotnejší káder má však úradujúci turecký vicemajster Fenerbahce (333 miliónov eur), Slovan je z tohto pohľadu na ôsmom mieste (37 mil.) a proti Iberii (22., 7 mil.) je papierovým favoritom.
Najmenej hodnotný káder má Lincoln Red Imps z Gibraltáru (2 mil.).
Úplnými nováčikmi v kvalifikácii milionárskej súťaže sú Mjällby, ktoré sa stretne práve s Red Imps, azerbajdžanský FK Sabah (proti KuPS Kuopio) a litovský Žalgiris Kaunas.
Ten nastúpi v utorok na pôde faerského KÍ Klaksvík. Tímy, ktoré zvládnu dvojzápas druhého predkola, majú istotu európskej jesene minimálne v Konferenčnej lige.
Odvety sú na programe budúci týždeň 28. a 29. júla.
Prvé zápasy druhého predkola Ligy majstrov 2026/27
Utorok 21. júla
18:00 Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava
18:00 FC Ararat-Armenia – Shamrock Rovers
18:00 AIF Mjällby – Lincoln Red Imps
18:00 FK Sabah – KuPS Kuopio
19:00 AGF Aarhus – Lech Poznaň
20:00 Fenerbahce Istanbul – Górnik Zabrze
20:00 FC Thun – Dinamo Záhreb
20:30 Sturm Graz – FC Heart of Midlothian
20:45 KÍ Klaksvík – Žalgiris Kaunas
21:00 FC Larne – Crvena Zvezda Belehrad
21:00 Víkingur Reykjavík – Hapoel Beer Ševa
Streda 22. júla:
19:00 Omonia Nikózia – Kajrat Almaty
19:30 Levski Sofia – Universitatea Craiova
21:00 KF Egnatia – NK Celje