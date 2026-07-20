Slovan odštartuje cestu Ligou majstrov v Tbilisi. Škriniаr zmeria sily s tímom svojho krajana

Slovenský obranca Milan Škriniar ako kapitán Fenerbahce Istanbul.
Slovenský obranca Milan Škriniar ako kapitán Fenerbahce Istanbul. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. júl 2026 o 08:35
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Slovan ide do Tbilisi ako papierový favorit, Škriniаr nastúpi v drese Fenerbahce proti tímu svojho krajana Gašparíka

Úvodné futbalové zápasy druhého predkola nadchádzajúceho ročníka Ligy majstrov 2026/27 sa začnú v utorok aj so slovenskou účasťou.

Celkovo je na programe štrnásť stretnutí a úradujúci slovenský majster Slovan Bratislava sa predstaví v utorok o 18.00 SELČ na pôde gruzínskej Iberie 1999 Tbilisi.

Pozornosť pútajú aj duely medzi Fenerbahce Istanbul a Górnikom Zabrze s účasťou kapitána slovenskej reprezentácie Milana Škriniara a jeho krajana, trénera Michala Gašparíka, či derby medzi bulharským Levski Sofia a rumunskou Universitateou Craiova.

Gašparík priviedol svoj tím k zisku Poľského pohára, prvej trofeje od roku 1988. Od nadchádzajúcej sezóny má v kádri aj krajana, útočníka Erika Prekopa.

Dvojica tímov je v nemajstrovskej vetve a nasadeným je turecký tím s koeficientom 57.750 bodov, čo je najvyšší spomedzi všetkých 28 tímov.

Z majstrovskej vetvy má najvyšší koeficient Crvena Zvezda Belehrad, úplne najnižší švédsky zástupca AIF Mjällby (5.925).

Slovan má tretí najvyšší koeficient z majstrovskej vetvy a a štvrtý celkovo (36.000).

Okrem Fenerbahce a Crvenej zvezdy je nad ním ešte Dinamo Záhreb. Najhodnotnejší káder má však úradujúci turecký vicemajster Fenerbahce (333 miliónov eur), Slovan je z tohto pohľadu na ôsmom mieste (37 mil.) a proti Iberii (22., 7 mil.) je papierovým favoritom.

Najmenej hodnotný káder má Lincoln Red Imps z Gibraltáru (2 mil.).

Úplnými nováčikmi v kvalifikácii milionárskej súťaže sú Mjällby, ktoré sa stretne práve s Red Imps, azerbajdžanský FK Sabah (proti KuPS Kuopio) a litovský Žalgiris Kaunas.

Ten nastúpi v utorok na pôde faerského KÍ Klaksvík. Tímy, ktoré zvládnu dvojzápas druhého predkola, majú istotu európskej jesene minimálne v Konferenčnej lige.

Odvety sú na programe budúci týždeň 28. a 29. júla.

Prvé zápasy druhého predkola Ligy majstrov 2026/27

Utorok 21. júla

18:00 Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava

18:00 FC Ararat-Armenia – Shamrock Rovers

18:00 AIF Mjällby – Lincoln Red Imps

18:00 FK Sabah – KuPS Kuopio

19:00 AGF Aarhus – Lech Poznaň

20:00 Fenerbahce Istanbul – Górnik Zabrze

20:00 FC Thun – Dinamo Záhreb

20:30 Sturm Graz – FC Heart of Midlothian

20:45 KÍ Klaksvík – Žalgiris Kaunas

21:00 FC Larne – Crvena Zvezda Belehrad

21:00 Víkingur Reykjavík – Hapoel Beer Ševa

Streda 22. júla:

19:00 Omonia Nikózia – Kajrat Almaty

19:30 Levski Sofia – Universitatea Craiova

21:00 KF Egnatia – NK Celje


Liga majstrov

Liga majstrov

    Slovenský obranca Milan Škriniar ako kapitán Fenerbahce Istanbul.
    Slovenský obranca Milan Škriniar ako kapitán Fenerbahce Istanbul.
    Slovan odštartuje cestu Ligou majstrov v Tbilisi. Škriniаr zmeria sily s tímom svojho krajana
    dnes 08:35
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