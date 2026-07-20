Cesta Slovana Ligou majstrov je načrtnutá. Žreb v Nyone určil súpera pre prípad postupu

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa v prípade postupu do 3. predkola Ligy majstrov 2026/2027 stretnú s úspešnejším z dvojice AIF Mjällby zo Švédska a Lincoln Red Imps z Gibraltáru.
Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. „Belasí“ však najprv musia prejsť cez 2. predkolo, v utorok nastúpia proti gruzínskemu FC Iberia 1999 Tbilisi.
Úradujúci slovenský šampión sa najprv predstaví na pôde súpera v utorok v hlavnom meste Gruzínska, odvetu odohrá o týždeň neskôr na domácom Tehelnom poli. V prípade postupu narazí na úspešnejšieho zo súboja medzi Mjällby a Lincolnom, pričom prvý duel odohrá na ihrisku súpera.
Prvé zápasy 3. predkola sú na programe 4. a 5. augusta, odvety 11. augusta.
Mjällby vlani senzačne získalo premiérový švédsky titul, no že nejde o náhodu potvrdilo v máji, keď triumfovalo vo svojom druhom pohárovom finále v histórii.
Klub nesie názov podľa lokality Mjällby s 1400 obyvateľmi, no svoje domáce zápasy hráva v mestečku Hällevik, ktoré má necelých 1500 obyvateľov. Štadión Strandvallen má kapacitu takmer 7000 divákov.
Lincoln je rekordný gibraltársky šampión s 29 titulmi. V roku 2014 sa ako prvý tím krajiny predstavil v kvalifikácii Ligy majstrov a v roku 2021 ako prvý postúpil do skupinovej fázy Konferenčnej ligy.
Kluby pre potreby žrebu rozdelili do dvoch skupín, v majstrovskej vetve bolo dvanásť dvojíc a v ligovej osem. V oboch bola polovica nasadená a polovica nenasadená.
Slovan figuroval medzi nasadenými tímami majstrovskej skupiny, za súperov tak mohol dostať aj víťazov duelov FC Ararat-Armenia - Shamrock Rovers, FC Sabah - KuPS Kuopio, Víkingur Reykjavík - Hapoel Beer-Ševa, PFC Levski Sofia - Universitatea Craiova a KÍ Klaksvík - FK Žalgiris Kaunas.
Víťazi dvojzápasov postúpia do play off o ligovú fázu LM, zdolané tímy budú hrať v play off o Európsku ligu. Prvé zápasy 3. predkola LM sa uskutočnia 4. a 5. a odvety 11. augusta.
Prvé zápasy 3. predkola Európskej ligy sa budú hrať 6. a odvety 13. augusta. Slovan začne opäť na ihrisku súpera.
Víťazi dvojzápasov postúpia do play off o ligovú fázu EL, zdolané tímy budú hrať v play off o Konferenčnú ligu.
Crvena zvezda je najúspešnejší tím Srbska, bývalej Juhoslávie aj celého Balkánu. Na konte má 37 domácich titulov, 30 pohárových prvenstiev a najväčší úspech zaznamenal v roku 1991, keď vyhral Európsky pohár majstrov (dnešná LM) aj Interkontinentálny pohár.
FC Larne je trojnásobný majster Severného Írska, pričom všetky tituly získal od roku 2023.
Dvojice 3. predkola Ligy Majstrov
Majstrovská vetva:
FC Thun (Švaj.)/GNK Dinamo Záhreb (Chor.) - KÍ Klaksvík (Faer.o.)/FK Žalgiris Kaunas (Lit.)
AIF Mjällby (SWE)/Lincoln Red Imps (Gib.) - FC Iberia 1999 Tbilisi (Gruz.)/ŠK SLOVAN BRATISLAVA
Levski Sofia (Bulh.)/Universitatea Craiova (Rum.) - Omonia Nikózia (Cyp.)/Kajrat Almaty (Kaz.)
AGF Aarhus (Dán.)/Lech Poznaň (Poľ.) - Sabah Masazir (Azer.)/KuPS Kuopio (Fín.)
Ararat-Armenia (Arm.)/Shamrock Rovers (Ír.) - Egnatia Rrogozhina (Alb.) - NK Celje (Slovin.)
Víkingur Reykjavík (Isl.)/Hapoel Beer-Ševa (Izr.) - FC Larne (Sev. Ír.)/Crvena Zvezda Belehrad (Srb.)
Ligová vetva:
Olympiakos Pireus (Gréc.) - NEC Nijmegen (Hol.)
Union Saint-Gilloise (Belg.) - Bodö/Glimt (Nór.)
Fenerbahce Istanbul (Turec.)/Górnik Zabrze (Poľ.) - Sturm Graz (Rak.)/Heart of Midlothian (Škót.)
Sparta Praha (ČR) - Olympique Lyon (Fr.)
Dvojice 3. predkola Európskej ligy
Majstrovská časť (zdolaný z 2. predkola LM):
FC Larne (Sev.Ír.)/Crvena Zvezda Belehrad (Srb.) - Iberia 1999 Tbilisi (Gruz.)/ŠK SLOVAN BRATISLAVA
Mjällby AIF (Švéd.)/Lincoln Red Imps (Gib.) - Omonia Nikózia (Cyp.)/Kajrat Almaty (Kaz.)
Sabah Masazir (Azer.)/KuPS Kuopio (Fín.) - Levski Sofia (Bulh.)/Universitatea Craiova (Rum.)
Ararat-Armenia (Arm.)/Shamrock Rovers (Ír.) - Egnatia Rrogozhina (Alb.)/NK Celje (Slovin.)
AGF Aarhaus (Dán.)/Lech Poznaň (Poľ.) - KÍ Klaksvík (Faer.o.)/Žalgiris Kaunas (Lit.)
FC Thun (Švaj.)/Dinamo Záhreb (Chor.) - Víkingur Reykjavík (Isl.)/Hapoel Beer-Ševa (Izr.)
Ligová časť:
Tromsö IL (Nór.)/Hradec Králové (ČR) - Besiktas Istanbul (Tur.)/FC Midtjylland (Dán.)
Dynamo Kyjev (Ukr.)/PAOK Solún (Gr.) - Hammarby IF (Švéd.)/Anderlecht Brusel (Belg.)
Jagiellonia Bialystok (Poľ.) - Glasgow Rangers (Škót.)
RB Salzburg (Rak.) - Hajduk Split (Chor.)/FC Pafos (Cyp.)
St. Gallen 1879 (Švaj.)/Benfica Lisabon (Port.) - zdolaný z Sturm Graz (Rak.)/Heart of Midlothian (Škót.)
Šerif Tiraspol (Mold.)/Maccabi Tel-Aviv (Izr.) - Karabach Agdam (Azer.)/CSKA Sofia (Bulh.)
Twente Enschede (Hol.)/Ferencváros Budapešť (Maď.) - zdolalý Fenerbahce Istanbul (Tur.)/Górnik Zabrze (Poľ.)