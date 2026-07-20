Opora Slovana vynechá oba duely s Iberiou. Svalové zranenie vyradilo útočníka z hry

Tigran Barseghjan.
Tigran Barseghjan. (Autor: TASR)
TASR|20. júl 2026 o 13:37
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Svalové zranenie vyradilo arménskeho útočníka z oboch duelov 2. predkola Ligy majstrov s Iberiou.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa musia v druhom predkole Ligy majstrov proti gruzínskemu tímu Iberia 1999 Tbilisi zaobísť bez služieb Tigrana Barseghjana.

Tridsaťdvaročného arménskeho útočníka vyradilo z hry menšie svalové zranenie.

Ako informoval klub na svojej oficiálnej klubovej webstránke, tak by nemalo ísť o vážne, respektíve dlhodobé zranenie.

Barseghjan však nepomôže „belasým“ v utorkovom zápase a k dispozícii nebude ani na domácu odvetu. Do tréningového procesu sa postupne po absencii zapája Nino Marcelli.

Úvodný duel Slovana Bratislava v rámci druhého predkola Ligy majstrov s Iberiou Tbilisi je na programe v utorok 21. júla o 18.00 h SELČ.

Odveta sa uskutoční v stredu 29. júla o 20.15 h. V prípade, že by aktuálnemu majstrovi Slovenska podarilo postúpiť, tak si v ďalšom predkole zahrá so švédskym Mjällby alebo Lincolnom Red Imps z Gibraltáru.

Liga majstrov

Liga majstrov

    Tigran Barseghjan.
    Tigran Barseghjan.
    Opora Slovana vynechá oba duely s Iberiou. Svalové zranenie vyradilo útočníka z hry
    dnes 13:372
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