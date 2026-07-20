Opora Slovana vynechá oba duely s Iberiou. Svalové zranenie vyradilo útočníka z hry

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa musia v druhom predkole Ligy majstrov proti gruzínskemu tímu Iberia 1999 Tbilisi zaobísť bez služieb Tigrana Barseghjana.
Tridsaťdvaročného arménskeho útočníka vyradilo z hry menšie svalové zranenie.
Ako informoval klub na svojej oficiálnej klubovej webstránke, tak by nemalo ísť o vážne, respektíve dlhodobé zranenie.
Barseghjan však nepomôže „belasým“ v utorkovom zápase a k dispozícii nebude ani na domácu odvetu. Do tréningového procesu sa postupne po absencii zapája Nino Marcelli.
Úvodný duel Slovana Bratislava v rámci druhého predkola Ligy majstrov s Iberiou Tbilisi je na programe v utorok 21. júla o 18.00 h SELČ.
Odveta sa uskutoční v stredu 29. júla o 20.15 h. V prípade, že by aktuálnemu majstrovi Slovenska podarilo postúpiť, tak si v ďalšom predkole zahrá so švédskym Mjällby alebo Lincolnom Red Imps z Gibraltáru.