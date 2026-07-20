ONLINE: Žreb 3. predkolo - Liga majstrov dnes, LIVE

Dnes je na programe žreb, ktorý bude prebiehať v sídle Európskej futbalovej únie vo švajčiarskom Nyone. Postupne sa vyžrebujú dvojice 3. predkola Ligy majstrov pre nadchádzajúcu sezónu 2026/2027.
Svojho súpera v prípade postupu spozná aj Slovan Bratislava, ktorý v druhom predkole čelí Iberia 1999 Tbilisi.
Žreb 3. predkola Ligy majstrov sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Žreb 3. predkolo - Liga majstrov 2026/2027 dnes (futbal, pondelok, LIVE)
Žrebovanie súťaží 2026/2027
20.07.2026 o 12:00
Žrebovanie 3. predkola Ligy majstrov
Ukončený
Prehľad
Los 3. předkola::
mistrovská část
FC Thun (SUI) – Dinamo Záhřeb (CRO) vs KÍ Klaksvík (FRO) – Žalgiris Kaunas (LTU).
Mjällby AIF (SWE) – Lincoln Red Imps (GIB) vs Iberia 1999 Tbilisi (GEO) – Slovan Bratislava (SVK)
Levski Sofia (BUL) – Universitatea Craiova (ROU) vs Omonia Nikósia (CYP) – Kajrat Almaty (KAZ)
AGF Aarhus (DEN) – Lech Poznaň (POL) vs Sabah Masazır (AZE) – KuPS Kuopio (FIN)
Ararat-Armenia (ARM) – Shamrock Rovers (IRL) vs Egnatia Rrogozhinë (ALB) – NK Celje (SVN)
Víkingur Reykjavík (ISL) – Hapoel Beer-Ševa (ISR) vs Larne FC (NIR) – Crvena Zvezda Bělehrad (SRB)
nemistrovská část
Olympiakos Pireus (GRE) - NEC Nijmegen (NED)
Union Saint-Gilloise (BEL) - Bodø/Glimt (NOR)
Fenerbahçe Istanbul (TUR) – Górnik Zabrze (POL) vs Sturm Štýrský Hradec (AUT) – Heart of Midlothian (SCO)
Sparta Praha (CZE) - Olympique Lyon (FRA)
mistrovská část
FC Thun (SUI) – Dinamo Záhřeb (CRO) vs KÍ Klaksvík (FRO) – Žalgiris Kaunas (LTU).
Mjällby AIF (SWE) – Lincoln Red Imps (GIB) vs Iberia 1999 Tbilisi (GEO) – Slovan Bratislava (SVK)
Levski Sofia (BUL) – Universitatea Craiova (ROU) vs Omonia Nikósia (CYP) – Kajrat Almaty (KAZ)
AGF Aarhus (DEN) – Lech Poznaň (POL) vs Sabah Masazır (AZE) – KuPS Kuopio (FIN)
Ararat-Armenia (ARM) – Shamrock Rovers (IRL) vs Egnatia Rrogozhinë (ALB) – NK Celje (SVN)
Víkingur Reykjavík (ISL) – Hapoel Beer-Ševa (ISR) vs Larne FC (NIR) – Crvena Zvezda Bělehrad (SRB)
nemistrovská část
Olympiakos Pireus (GRE) - NEC Nijmegen (NED)
Union Saint-Gilloise (BEL) - Bodø/Glimt (NOR)
Fenerbahçe Istanbul (TUR) – Górnik Zabrze (POL) vs Sturm Štýrský Hradec (AUT) – Heart of Midlothian (SCO)
Sparta Praha (CZE) - Olympique Lyon (FRA)
Prenos
Los 3. předkola – mistrovská část:
FC Thun (SUI) – Dinamo Záhřeb (CRO) vs KÍ Klaksvík (FRO) – Žalgiris Kaunas (LTU).
Mjällby AIF (SWE) – Lincoln Red Imps (GIB) vs Iberia 1999 Tbilisi (GEO) – Slovan Bratislava (SVK)
Levski Sofia (BUL) – Universitatea Craiova (ROU) vs Omonia Nikósia (CYP) – Kajrat Almaty (KAZ)
AGF Aarhus (DEN) – Lech Poznaň (POL) vs Sabah Masazır (AZE) – KuPS Kuopio (FIN)
Ararat-Armenia (ARM) – Shamrock Rovers (IRL) vs Egnatia Rrogozhinë (ALB) – NK Celje (SVN)
Víkingur Reykjavík (ISL) – Hapoel Beer-Ševa (ISR) vs Larne FC (NIR) – Crvena Zvezda Bělehrad (SRB)
- nemistrovská část:
Olympiakos Pireus (GRE) – NEC Nijmegen (NED)
Union Saint-Gilloise (BEL) – Bodø/Glimt (NOR)
Fenerbahçe Istanbul (TUR) – Górnik Zabrze (POL) vs Sturm Štýrský Hradec (AUT) – Heart of Midlothian (SCO)
Sparta Praha (CZE) – Olympique Lyon (FRA)
FC Thun (SUI) – Dinamo Záhřeb (CRO) vs KÍ Klaksvík (FRO) – Žalgiris Kaunas (LTU).
Mjällby AIF (SWE) – Lincoln Red Imps (GIB) vs Iberia 1999 Tbilisi (GEO) – Slovan Bratislava (SVK)
Levski Sofia (BUL) – Universitatea Craiova (ROU) vs Omonia Nikósia (CYP) – Kajrat Almaty (KAZ)
AGF Aarhus (DEN) – Lech Poznaň (POL) vs Sabah Masazır (AZE) – KuPS Kuopio (FIN)
Ararat-Armenia (ARM) – Shamrock Rovers (IRL) vs Egnatia Rrogozhinë (ALB) – NK Celje (SVN)
Víkingur Reykjavík (ISL) – Hapoel Beer-Ševa (ISR) vs Larne FC (NIR) – Crvena Zvezda Bělehrad (SRB)
- nemistrovská část:
Olympiakos Pireus (GRE) – NEC Nijmegen (NED)
Union Saint-Gilloise (BEL) – Bodø/Glimt (NOR)
Fenerbahçe Istanbul (TUR) – Górnik Zabrze (POL) vs Sturm Štýrský Hradec (AUT) – Heart of Midlothian (SCO)
Sparta Praha (CZE) – Olympique Lyon (FRA)
Los byl ukončen.
A Sparta začne dvojzápas s mužstvem Pavla Šulce na Letné. To bude mimořádně pikantní souboj zejména pro Adama Karabce!
Jako další byly vylosovány obě dvojice, které čeká teprve 2. předkolo, a tak je jasné, že Sparta dostala nejtěžšího možného soupeře – Olympique Lyon.
Belgický Union Saint-Gilloise s novou posilou Ondřejem Kričfalušim narazí na norské Bodø/Glimt.
Začíná nemistrovská část, první vylosovanou dvojicí jsou Olympiakos Pireus a NEC Nijmegen.
Jako poslední zbyly v osudí páry Víkingur Reykjavík (ISL) – Hapoel Beer-Ševa (ISR) a Larne FC (NIR) – Crvena Zvezda Bělehrad (SRB).
Ararat-Armenia (ARM) – Shamrock Rovers (IRL) vs Egnatia Rrogozhinë (ALB) – NK Celje (SVN), tady je jasným favoritem slovinský mistr.
Lepší z dvojice Aarhus – Lech Poznaň se utká s ázerbájdžánským Sabahem, nebo finským Kuopiem.
Další účastník 4. předkola vzejde z čtveřice Levski Sofia (BUL) – Universitatea Craiova (ROU) vs Omonia Nikósia (CYP) – Kajrat Almaty (KAZ).
Slovan Bratislava v případě úspěchu ve 2. předkole narazí na senzačního švédského mistra Mjällby, pokud si poradí se soupeřem z Gibraltaru Lincoln Red Imps.
Začíná samotný los, jako první přichází na řadu nemistrovská část. První vylosovanou čtveřicí je FC Thun (SUI) – Dinamo Záhřeb (CRO) – KÍ Klaksvík (FRO) – Žalgiris Kaunas (LTU).
Termíny 3. předkola jsou 4./5. srpna a 11. srpna.
Vedoucí klubových soutěží UEFA Tom Barlow připomíná pravidla losu, která se neliší od minulých losů. Kluby jsou nasazené podle pětiletého koeficientu před sezónou, narazit na sebe nemohou dvojice z několika zemí (Arménie – Ázerbájdžán, Gibraltar – Španělsko, Srbsko – Kosovo, Bosna – Kosovo a Ukrajina – Bělorusko). Samotná procedura se neliší od minulých losů.
Místopředseda UEFA Giorgio Marchetti na úvod blahopřeje španělským fotbalistům k titulu mistrů světa a zahajuje losovací ceremoniál.
Los byl zahájen.
Losovat se bude i mistrovská část, kde musejí ještě všechna mužstva absolvovat 2. předkolo. Pokud Slovan Bratislava porazí Iberii Tbilisi, narazí na jednoho z těchto soupeřů:
Ararat-Armenia (ARM) – Shamrock Rovers (IRL)
Sabah (AZE) – KuPS Kuopio (FIN)
Víkingur Reykjavík (ISL) – Hapoel Beer-Ševa (ISR)
Mjällby AIF (SWE) – Lincoln Red Imps (GIB)
Levski Sofia (BUL) – Universitatea Craiova (ROU)
KÍ Klaksvík (FRO) – Žalgiris Kaunas (LTU)
Dalšími nasazenými budou vítězové těchto dvojic:
Larne FC (NIR) – Crvena Zvezda Bělehrad (SRB)
FC Thun (SUI) – Dinamo Záhřeb (CRO)
AGF Aarhus (DEN) – Lech Poznaň (POL)
Egnatia Rrogozhinë (ALB) – NK Celje (SVN)
Omonia Nikósia (CYP) – Kajrat Almaty (KAZ)
Ararat-Armenia (ARM) – Shamrock Rovers (IRL)
Sabah (AZE) – KuPS Kuopio (FIN)
Víkingur Reykjavík (ISL) – Hapoel Beer-Ševa (ISR)
Mjällby AIF (SWE) – Lincoln Red Imps (GIB)
Levski Sofia (BUL) – Universitatea Craiova (ROU)
KÍ Klaksvík (FRO) – Žalgiris Kaunas (LTU)
Dalšími nasazenými budou vítězové těchto dvojic:
Larne FC (NIR) – Crvena Zvezda Bělehrad (SRB)
FC Thun (SUI) – Dinamo Záhřeb (CRO)
AGF Aarhus (DEN) – Lech Poznaň (POL)
Egnatia Rrogozhinë (ALB) – NK Celje (SVN)
Omonia Nikósia (CYP) – Kajrat Almaty (KAZ)
Pražská Sparta se dnes krátce po poledni možná dozví soupeře pro 3. předkolo Ligy mistrů. Možná, protože se budou losovat i vítězové 2. předkola, které se hraje teprve tento a příští týden. Protože je v mnohem silnější nemistrovské části nenasazená, může narazit na jednoho z této pětice soupeřů:
Olympique Lyon (FRA)
Bodø/Glimt (NOR)
Olympiakos Pireus (GRE)
vítěz dvojzápasu Fenerbahçe Istanbul (TUR) – Górnik Zabrze (POL).
Dalšími nenasazenými celky v osudí vedle Sparty budou belgický Union Saint-Gilloise, nizozemský Nijmegen a vítěz 2. předkola Sturm Štýrský Hradec – Heart of Midlothian.
Olympique Lyon (FRA)
Bodø/Glimt (NOR)
Olympiakos Pireus (GRE)
vítěz dvojzápasu Fenerbahçe Istanbul (TUR) – Górnik Zabrze (POL).
Dalšími nenasazenými celky v osudí vedle Sparty budou belgický Union Saint-Gilloise, nizozemský Nijmegen a vítěz 2. předkola Sturm Štýrský Hradec – Heart of Midlothian.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:00.