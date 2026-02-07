Nová tvár v strede poľa. Slovan priviedol posilu z netradičnej destinácie

Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava angažoval na hosťovanie japonského stredopoliara Daikiho Macuoku.
Dvadsaťštyriročný Japonec odohral takmer 200 stretnutí v domácej najvyššej súťaži. Svoju rodnú krajinu reprezentoval v mládežníckych kategóriách i v olympijskom výbere.
Macuoka vystuží stred poľa na pozícii šestky či osmičky. Na Tehelné pole prichádza z Avispa Fukuoka na hosťovanie do konca sezóny s opciou na trvalý prestup. Vyniká bežeckými dátami, úspešnosťou prihrávok i taktickou vyspelosťou.
„Dlhodobo sme hľadali do stredu poľa typologicky presne takého hráča, akým je Daiki Macuoka. Som nesmierne rád, že sa nám ho podarilo získať. Je to stredový hráč, ktorý je odlišný od tých, ktorých aktuálne máme, čím môže priniesť trénerovi nové možnosti i alternatívy.
Daiki k nám zatiaľ prichádza na hosťovanie s možnosťou uplatnenia opcie na trvalý prestup. Do našej hry mohol priniesť niečo nové, čo nám možno v nedávnej minulosti chýbalo. Verím, že sa rýchlo adaptuje a bude pre celý klub prínosom,“ povedal oficiálny web Slovana generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.
Macuoka sa stane prvým hráčom z Japonska, ktorý oblečie dres „belasých“.
„Som nadšený z tejto novej výzvy v novej krajine, v inej časti sveta. Hneď na prvý dojem ma očaril nádherný štadión na Tehelnom poli. Z Japonska som zvyknutý na veľké štadióny a veľké návštevy, teším sa na atmosféru, ktorú tu určite vytvoria naši fanúšikovia. Aj Bratislava ako mesto sa mi zatiaľ veľmi páči.
Chcem ukázať ľuďom, čo z futbalu viem, a odohrať za Slovan čo najviac dobrých zápasov. Rád na ihrisku veľa odbehám, získavam lopty, chcem sa vydať pre tím. Teším sa na pôsobenie v Slovane,“ povedala nová akvizícia sériového slovenského šampióna.