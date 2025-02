Skvelý Rodák či hrozivý týždeň Hancka. Taliani chvália Suslova, hoci bol aj sebecký

Najprv však bol nepresný a potom trochu sebecký. Radosť z gólu, ktorý by si zaslúžil, sa opäť odkladá," napísal expert na klub z Verony.

"Bol húževnatý, agresívny a iniciatívny. Zaberal veľký priestor v strede poľa a v druhom polčase sa viackrát dostal do zakončenia.

Najmä po akciách Suslova či spomenutom rohovom kope, mohol padnúť druhý gól, vďaka ktorému by bol záver zápasu pokojnejší z pohľadu Verony.

Tréner Hellasu Paolo Zanetti po zápase v Monze označil výhru svojich zverencov za zaslúženú, no mrzelo ho, že hostia nezaklincovali súpera skôr.

Zanetti by však nebol nadšený z toho, pokiaľ by Suslov odišiel pred náročnou jarnou časťou: "Prestupy? Nežiadam nič konkrétne, len neoslabiť tím."

"Je to dôležité víťazstvo. Máme za sebou jeden spoločný tréning a nemôžem povedať, že by sme všetko robili dobre. Súper mal veľa šancí. Je pred nami veľa práce, aby sme boli viac konzistentní aj sebavedomí s loptou," uviedol.

"Erik ma dobre našiel prihrávkou. Bolo to rýchle, ale poradil som si a dokázal zakončiť prvým dotykom. Som šťastný," povedal Ewerton pre O2TV Sport.

Rodák dostal od SofaScore známku 8,9, no ešte o dve desatiny vyššiu si vyslúžil niekdajší hráč PSV Eindhoven, FC Liverpool či PSG Georginio Wijnaldum. Dva góly totiž strelil a pri zásahu Joaa Costu asistoval.

"Na prvý gól som tu čakal nejakú chvíľu, ale vo víťaznom derby je o to sladší. V minulých zápasoch som mal možno trochu smolu a veľa mojich striel bolo zblokovaných alebo to skrátka nevyšlo.

Teraz sa šťastie preklopilo na moju stranu a trafil som presne tú medzeru, kadiaľ mohla lopta prejsť do brány. Ešte neviem, koľko ma to bude v kabíne stáť, ale veľmi rád to zaplatím," hovoril Dancák pre klubový web.