Sklamali seba i fanúšikov. Škóti chcú proti Švajčiarom napraviť dojem

Aj preto vôbec nie je isté, či hrdina súboja s Maďarskom bude v ďalšom zápase v základnej jedenástke. "Proti Maďarom sme niečo skúšali z taktickej stránky. Škóti to budú určite analyzovať," dodal pre švajčiarske médiá.

Helvéti sa po úvodnom stretnutí rozhodli zmeniť tréningové ihrisko. Sťažovali sa totiž na zlú kvalitu hracej plochy v tréningovom kempe na štadióne štvrtoligového klubu Stuttgarter Kickers. Namiesto neho sa pripravujú v komplexe miestneho VfB. Triumf nad Maďarskom dodal mužstvu potrebné sebavedomie.

"Je dôležité, že sme šampionát odštartovali víťazne. To prinesie ďalšiu sebadôveru do našej hry. S výkonom v druhom polčase však nie som spokojný, v druhom zápase musíme hrať lepšie," vyhlásil tréner Murat Yakin.

Ten pozorne sledoval súboj Škótov s usporiadateľskou krajinou: "Nie je ľahké hrať proti Nemecku v otváracom dueli. Nemci hrali fantasticky, nie je ľahké dostať sa z takého pressingu a čeliť takej tvrdej defenzívnej práci. Zaslúžili si vyhrať, no v stredu to bude úplne iný zápas. Verím, že nás podporia aj švajčiarski fanúšikovia, v prvom zápase nám veľmi pomohli."

Škóti v ostrosledovanom otváracom dueli ME herne sklamali. Väčšinu času sa bránili na vlastnej polovici, o ich jediný gól sa postaral súperov obranca Antonio Rüdiger, ktorý si loptu zrazil hlavou do vlastnej siete. Ostrovný tím má teraz šancu na reparát, proti Švajčiarsku sľubuje zlepšenú hru.

"V prvom zápase sme sklamali nás, naše rodiny a najmä našich fanúšikov, čo je asi zo všetkého najhoršie. Je na nás, aby sme napravili dojem," uvedomuje si brankár Angus Gunn, ktorý inkasoval v piatok päť gólov.

"Dobrá správa je, že máme ďalšie dva zápasy na to, aby sme splnili náš cieľ. Samozrejme, Švajčiari dosiahli v prvom stretnutí veľmi pozitívny výsledok, takže to bude proti nim ťažké. Našou ambíciou by mali byť dve víťazstvá, vzhľadom na to, ako sme hrali v minulosti a akým spôsobom sme sa kvalifikovali na EURO. Ak ich dosiahneme, svoj cieľ sme splnili."

Škótom bude chýbať obranca Ryan Porteous. Ten okrem červenej karty za tvrdý zákrok na Ilkaya Gündogana v dueli s Nemeckom dostal následne od disciplinárnej komisie UEFA aj dvojzápasový dištanc, takže nenastúpi ani v záverečnom skupinovom stretnutí s Maďarskom. V strede defenzívy by ho mal nahradiť Grant Hanley.