Strelec režíroval triumf Slovana. Strelil dva góly a na jeden prihral, sekundoval mu Barseghjan

David Oulehla, tréner Skalice: "Celkovo sme sklamaní, v našej situácii potrebujeme body. Musíme si však uvedomiť, že sme čelili spolu so Žilinou najlepšiemu tímu v krajine. Slovan ukázal obrovskú kvalitu, na každom poste má vynikajúcich hráčov. Snažili sme sa ich takticky eliminovať. Prvý polčas bol v našom podaní vynikajúci, hrali sme agresívne, všade sme boli blízko. Rozhodli detaily, Slovan potrestal naše chyby, čo sa naopak nám nepodarilo, preto odchádzame naprázdno."

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Začali sme výborne, no potom sme sa uspokojili a nechali sme súpera hrať, čo sa nám v lige stáva často. Potom sme ukázali veľmi dobré veci, no za stavu 3:1 musím zápas zlomiť, aby z neho nebola dráma. Aj v minulosti sme sa v Skalici trápili do poslednej minúty, čo som hráčom prízvukoval. Domáci hrali dobre, bojovali. Kým nás vyššie napádali a boli aktívni, tak držali krok, potom sa prejavila naša kvalita. Najmä Tigran Barseghjan a David Strelec rozhodli zápas. David Strelec mal obdobie, keď nedával góly, no povedal som mu, že dnes minimálne dva dá, ak bude pokojný a silný na lopte. Hral výborne aj bez lopty, taktiež Tigran, momentálne najlepší hráč ligy, ktorý sa oddá do zápasu. Bolo tam veľa dobrých výkonov, v strede som bol spokojný s dvojicou Ignatenko – Savvidis, vzadu si výborne počínali Kašia s Bajričom. Z dôvodu zranení máme obmedzenú lavičku, čo je cítiť. Som kritický na hráčov, ktorí prichádzajú z lavičky, niektorí sa musia prezentovať lepšie, pretože desiati-dvanásti nemôžu robiť na ostatných. S prístupom a výkonom som spokojný, vyhrali sme a sme v kontakte so Žilinou, oproti ktorej máme ešte zápas k dobru. Boj o majstra bude zaujímavý, už o tri dni hráme v Podbrezovej a potom nás čaká ďalšia oslava futbalu. Zápasov je veľa, no tešíme sa na ne."