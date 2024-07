Slovan chce v odvete so Strugou spečatiť postup. Mak: Nesmieme dopustiť prekvapenie

V odvete sa v tom chceme zlepšiť. Vieme, že v Severnom Macedónsku zrejme bude tiež teplo, ale to neriešime, pre oba tímy to bude rovnaké. Berieme túto výzvu a chceme uspieť," povedal pre klubový web obranca Guram Kašia, ktorý si zahral za Gruzínsko aj na ME v Nemecku.

"Musíme zlepšiť disciplínu i organizáciu hry. Verím, že sme sa z tohto po prvom zápase poučili. Nesmieme si dovoliť lacno inkasovať. Jednou z mojich úloh je práve organizovať tím zozadu, no v prvom stretnutí sa mi to až tak nedarilo.

"Môžete ma nazvať workoholikom na futbal. Pre mňa je fakt návykový a toto je moja pomyselná dovolenka, keď si užívam každú sekundu. Nechcem sedieť doma, nebaví ma to.

Som vďačný za to, čo mám, a že hrám futbal. Nechcem, aby ma ľudia ľutovali či riešili, koľko som mal voľna, pretože ja som chcel prísť a hrať.

Ak by som potreboval viac oddychu, poprosil by som trénera, no mojou túžbou bolo vrátiť sa čím skôr do Slovana a naskočiť do dôležitých zápasov, ktoré máme aktuálne na programe."

Výkop stredajšieho zápasu je na programe o 17.00 h. Duel povedie rozhodca Ricardo de Burgos zo Španielska. V prípade postupu nastúpi Slovan proti víťazovi dvojzápasu Flora Tallinn - NK Celje.

Slovinský tím už má prakticky istotu postupu, keďže estónske mužstvo deklasoval na jeho pôde 5:0. Ak Slovan v úvodnej fáze vypadne, čaká ho v 2. predkole EKL horší z dvojice FC Dinamo Minsk - FC Pjunik Jerevan.