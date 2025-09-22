Jediní sa držia dvojice najväčších favoritov, brankár vychytal už piatu nulu

BEŠEŇOV. Jeden a poltisícový Bešeňov bol vlani na juhozápade Slovenska najlepším piatoligistom na ihriskách súperov, celkovo však skončil na šiestom mieste kvôli výsledkovo nezvládnutým začiatkom oboch polsezón s tromi domácimi prehrami zakaždým v pomere 1:2.
V druhom kole šokujúco vybuchol s vtedy výrazne omladeným Veľkým Mederom, v prvom jarnom kole nevyužil šancu vyhupnúť sa na prvé miesto a v súboji druhého u tretieho prehral s Tvrdšovcami, no a hneď v treťom jarnom kole ťahal doma pri Žitave za kratší koniec aj v stretnutí proti jesennému majstrovi Kozárovciam.
Šanca ohroziť duo top favoritov
Aktuálna sezóna piatej ligy Juhovýchod HUMMEL je o poznanie ťažšia, v polovici jesene nastupovali tretí Bešeňovčania na domáci zápas proti Šuranom v roli mierneho favorita a hlavne, so šancou ohroziť postavenie vedúceho 18-bodového dua a dvojice hlavných favoritov na zisk majstrovského titulu – FC Nádszeg Trstice a AC Nitra.
Tretí Bešeňov strácal na vedúci tandem iba dva body, pritom AC Nitra cestoval na pôdu štvrtých a doma ofenzívnych Kostolných Kračian, kým druhé Trstice hostili piate Topoľníky.
Dodajme, že jediným mužstvom bez prehry zostali pred ôsmym kolom už iba vlani tretie Kostolné Kračany i to, že Topoľníky ťahali trojzápasovú víťaznú šnúru, v rámci ktorej dokázali v stretnutí Topoľníky – Bešeňov pripraviť jedinú prehru práve Bešeňovčanom v pomere 2:0.
Tých prebral toto leto tréner Csaba Szórád, ktorý prostredie a aj skúsené mužstvo dobre poznal ešte z predchádzajúceho pôsobenia a jeho forma teraz utešene rástla.
V šiestom kole zdolal Bešeňov doma Báb 3:0 a v siedmom dokázal zvíťaziť 1:0 aj na pôde nebezpečného nováčika v Jelke. V oboch stretnutiach otváral skóre Tomáš Benkó, ktorý je jednou z dvoch letných posíl tímu a ktorý je so šiestimi gólmi aj jeho najlepším strelcom.
Defenzíva pracuje výborne
Figurovať po siedmich kolách na bronzovom stupienku ťažkej súťaže musí motivovať každý tím.
„Výsledky v prvej polovici jesennej časti nás samozrejme tešia, jedným dychom však musím povedať, že s herným prejavom som nebol vždy úplne spokojný,“ povedal pre Sportnet tréner ŠK Bešeňov Csaba Szórád.
„V niektorých zápasoch sa trápime v koncovke a v hornej tretine ihriska hráči neraz nedotiahnu ofenzívnu akciu. Napríklad v porovnaní s vedúcou dvojicou sme dali oveľa menej gólov, verím však, že už čoskoro to príde, prebudia sa aj naši ofenzívni hráči a pribúdať bude viac gólov.“
Vlani to prišlo napríklad v piatom kole v Branči, kde ŠK zvíťazil 7:0 a v siedmom v Bábe, kde vyhral 6:1.
Mužstvo dalo v prvých ôsmich kolách striedmych jedenásť gólov, dostalo však iba štyri.
„Podstatné je, že hráči pochopili, že základom dobrej obrannej hry je disciplína celého mužstva. Tá nám v defenzíve naozaj funguje, navyše, viackrát podržal mužstvo brankár Andrij Kastsiukevich.“
Naladili sa víťazstvom v Jelke
Na domáci derbyzápas proti obávaným Šuranom sa Bešeňovčania naladili víťazstvom 1:0 v Jelke.
„V Jelke bola horúca pôda a osobne to vidím tak, že tam veľa mužstiev nezvíťazí.
Domáci boli draví, behaví, agresívni, my sme sa však na nich pripravili veľmi zodpovedne a najmä v prvom polčase sme podali dobrý výkon. Okrem gólu Tomáša Benka sme však zahodili ešte dve dobré šance, ktoré nám mohli nakoniec chýbať.
V polčasovej prestávke som totiž hráčov upozorňoval, aby v žiadnom prípade nepoľavili v nasadení, ale domácich i tak pustili do tlaku a hneď po piatich minútach sa kopala jedenástka. Náš brankár ju však našťastie chytil a postupne sme sa potom otriasli a vzchopili.“
Gólman Kastsiukevich zneškodnil pokutový kop najlepšiemu vlaňajšiemu strelcovi Jelčanov Ivanovi Bodnarovi, ktorý však dal v tejto, nováčikovskej sezóne zatiaľ iba jeden gól.
„V Jelke sme nakoniec zvíťazili tesne 1:0, ale hráčom som po zápase povedal, že takto hazardovať s výsledkom nemôžeme a že za druhý polčas si snáď vyhrať ani nezaslúžili,“ bol prísny do vlastných radov 45-ročný bývalý ostrý ligový obranca.
Pokus o vylepšenie bilancie
Na súboj rivalov prichádzali desaťbodové Šurany do blízkeho Bešeňova ako siedme mužstvo poradia. Šuranci mali vynikajúci vstup do súťaže, keď v prvom kole priviezli po víťazstve 1:0 všetky body z Topoľník, v druhom zdolali doma Báb 4:0 a v treťom odohrali dobrý zápas aj v spomínanej Jelke, kde však neudržali dvojgólový náskok a nakoniec remizovali 2:2.
Potom už ale zaznamenalo mužstvo trénera Jozefa Pavlíka iba jedno víťazstvo, v šiestom kole v posledných Vrábľoch s béčkom FC ViOn v pomere 5:1, okrem toho samé prehry. V Tvrdošovciach v pomere 1:3, doma s AC Nitra 1:5 a v predchádzajúcom siedmom kole s Kostolnými Kračanmi 2:3.
Kvôli vernejšiemu priblíženiu prehry s favorizovaným AC Nitra treba uviesť, že ešte v 25. minúte zápasu Šuranci viedli 1:0, dovtedy im však nebol uznaný gól na 2:0, odpískaný nebol dožadovaný pokutový kop a po oficiálnom proteste Komisia rozhodcov ZsFZ „údajne“ stopla asistenta rozhodcu číslo 2.
Ešte predtým prehral ŠK aj zápas druhého kola Slovenského pohára s treťoligovým Gabčíkovom 2:4, túto nedeľu teda neprichádzal do Bešeňova v najlepšom možnom rozpoložení, no o to s väčšou túžbou si chcel vylepšiť bilanciu v tabuľke pravdy.
ŠK Bešeňov - ŠK Šurany 2:0 (2:0)
Góly: 9. a 39. Benkó
Skvelá polhodinka domácich
V stretnutí Bešeňov – Šurany mali oveľa lepší vstup do zápasového deja domáci, ktorí dominovali najmä úvodných 25 minút. Šurancov predčili nielen v nasadení, ale ich ofenzívne akcie s častou výmenou lopty mali hlavu i pätu.
Jedovka Rolanda Vadkertiho a ani dorážka Pylypa Lunina sa síce neujali, ale keď v 9. minúte prestrčil loptu ukážkovo hroťák Vadkerti Tomášovi Benkovi do čistej šance, ten nedal Samuelovi Cvikovi najmenšiu šancu -1:0.
Tristočlenné publikum zdvihla zo sedadiel vzájomná potýčka domáceho Tamása Csiefa s vysokým obrancom Raymondom, ktorú arbiter rozsúdil žltou kartou na obe strany. V inak slušnom zápase sa postupne dostávali k slovu aj hostia, lenže v 39. minúte prišla gólová poistka bešeňovského náskoku.
Najnebezpečnejší útočník domáceho ŠK Benkó bol atakovaný v pokutovom území, kde stratil kontrolu nad loptou, nasledoval pád a penalta. Vo forme hrajúci faulovaný hráč nezaváhal, sám si postavil loptu na biely bod a s istotou zvýšil na dvojgólový rozdiel.
Hneď v prvej minúte druhého polčasu mohlo byť 3:0, ale po prudkom prízemnom centri chýbal Martinovi Kováčovi pred poloodkrytou bránou polkrok. Šurany boj nevzdávali a postupne sa dostávali k slovu o čosi častejšie. Beckhamov pokus však tesne minul cieľ a ďalším útočným výpadom chýbala finalizácia.
Na opačnej strane vystrašil brankára Cvika sprava po zemi striedajúci Barnabás Pócs, no najmä dobre zatočený priamy kop na prvú tyč lišiaka Gorana Matiča. Skóre sa však už nemenilo, body zostali doma úplne zaslúžene a pozorný brankár Andrij Kastsiukevich si pripísal už piate čisté konto.
Benkó: Mal som čas mieriť
Vo forme hrajúci Bešeňov vybehol doma na Šurany od prvej minúty s veľkým nasadením a ohromnou chuťou po šiestom víťazstve sezóny, ktorú začal neporovnateľne lepšie, ako tú minulú. Tím Csabu Szóráda má doteraz dokonca najlepšiu obranu a jeho gólman Kastsiukevich dostal najmenej gólov v celej súťaži – štyri.
To všetko by však veľa neznamenalo, ak by mužstvo nemalo strelca. V ôsmich kolách dal Bešeňov síce iba jedenásť gólov, lenže z nich šesť - bodonosných - dal Tomáš Benkó, vrátane oboch nedeľňajších proti Šuranom.
„Som rád, že po návrate do Bešeňova sa mi zatiaľ strelecky darí, ale dobre viem i to, že v mužstve máme hneď niekoľko skúsených futbalistov, ktorí mi dokážu dať lopty, aké potrebujem,“ hovoril pre Sportnet 33-ročný útočník, ktorý prišiel v lete z konkurenčných Tvrdošoviec.
Bešeňov začal proti Šuranom dobre, ale narastajúci tlak bolo treba pretaviť do úvodného gólu. „Roland Vadkerti mi dal vynikajúcu spätnú prihrávku do vnútra šestnástky, kde so mal pomerne veľa času, preto som sa pozrel, kde stojí brankár a namieril povedľa neho.“
Gólová poistka na 2:0 prišla z pokutového kopu ešte pred prestávkou.
„V šestnástke som sa dostal s loptou pred obrancu, ten ma trafil do lýtka a po páde rozhodca zapískal jasnú penaltu. Pri nej som, ako vždy, sledoval pohyb brankára a tentokrát som to dal po jeho ľavej ruke,“ povedal futbalista, ktorý bol v mládeži aj vo vtedy špičkovom doraste Interu Bratislava.
Dotiahli sa na majstra z Trstíc
Víťazstvo proti Šuranom nielenže pevnejšie usadilo Bešeňovčanov na bronzovom stupienku so štvorbodovým náskokom pred štvrtými Kostolnými Kračanmi, ale aj pomohlo k bodovému dorovnaniu sa s druhými Trsticami, navyše, na vedúci AC Nitra strácajú červeno-čierni stále iba dva body a najbližšiu sobotu je na programe magnet deviateho kola AC Nitra – ŠK Bešeňov.
„My sa na ten zápas tešíme, budeme sa snažiť byť domácim Nitranom dôstojným súperom, aby sme sa udržali v tabuľke v tak vysokom postavení čo možno najdlhšie.
Rešpekt pred prvým mužstvom tabuľky nemáme, pokúsime sa tam nejaký ten bodík uchmatnúť.“
Koho považuje najlepší strelec tretieho Bešeňova za ťažšieho súpera, prvý AC Nitra, alebo úradujúceho majstra a druhé Trstice, spýtali sme sa. „AC Nitra.“
V Tvrdošovciach bol 17-gólový Benkó kapitánom mužstva, zdalo sa, že je s nimi spätý snáď natrvalo. Čo teda rozhodlo v lete pre zmenu klubu, zisťujeme.
„V Tvrdošovciach som sa cítil naozaj veľmi dobre po každej stránke, rozhodlo však to, že sa nám narodil syn a z Dvorov nad Žitavou, kde žijem, to mám do Bešeňova iba päť kilometrov, teda oveľa menej.“
AC Nitra vezie cenné body
V najväčšom ťaháku ôsmeho kola ukázal vedúci AC Nitra kvalitu v štvrtých Kostolných Kračanoch, kde dokázal zvíťaziť rozdielom triedy 4:0. Druhé Trstice však doma iba remizovali s piatymi Topoľníkmi (3:3), pričom neudržali dvojgólový náskok zo 46. minúty (3:1).
V súboji nováčikov a susedov zo stredu tabuľky Kmeťovo – Jelka brali všetky body po nečakane vysokom víťazstve 4:1 hostia, ktorí v tabuľke poskočili už na siedme miesto. Dokonca na piate sa prepracovali stále sa lepšiace Dvory nad Žitavou, ktoré pokorili na vlastnom trávniku Báb 4:2.
Bez víťazstva zostávajú exštvrtoligové Vráble, ktoré zaknihovali v Tvrdošovciach už šiestu prehru (0:4) po čistom prvopolčasovom hetriku Mateja Fusku a s dvomi bodmi sa usadili na poslednom mieste.