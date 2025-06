Inzaghi bráni spôsob svojho odchodu do Al-Hilalu: Budú mi chýbať tie neférové obvinenia

MIAMI. Nový tréner futbalistov Al-Hilalu Simone Inzaghi čelí kritike talianskych médií v súvislosti s načasovaním svojho odchodu z Interu Miláno do saudskoarabského klubu.

„Vyzerá to ako niečo, čo sa upieklo rýchlo, no je to výsledok tvrdej práce, najmä zo strany prezidenta nášho klubu. Ten od začiatku jasne hovoril, že Inzaghi je pre nás voľbou číslo jeden,“ povedal Calzada podľa AFP.