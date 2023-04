Nepil, nefajčil, na vojne bol parašutista. Slovanista patril k najlepším v Európe

Žil až asketicky, dostať do neho pohár vína bolo umenie. Nepokazil však žiadnu zábavu.

KOLOMAN GŐGH, dlhoročný hráč Slovana Bratislava a člen zlatej československej reprezentácie na ME 1976 v Belehrade, je od marca členom Siene slávy slovenského futbalu. Žiaľ, už in memoriam.

Koloman Gőgh bol prvý z tímu majstrov Európy, ktorý predčasne opustil tento svet. Osudnou mu stala autonehoda v novembri 1995, keď sa vracal do Bratislavy z Rakúska, kde pôsobil ako tréner.

Drobný chlapec

Rodina Kolomana Gőgha pochádzala z Kolárova, no on sa narodil v januári 1948 v Kladne. Po druhej svetovej vojne totiž podľa vtedajších zákonov jeho rodinu ako občanov maďarskej národnosti presídlili do Čiech.

Rodina sa mohla vrátiť do Kolárova po niekoľkých rokoch. Koloman bol piatym dieťaťom spomedzi šiestych súrodencov, bol drobnej postavy, ale futbal mal od začiatku veľmi rád.