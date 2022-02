Nahradiť Rusov v baráži o MS? Podľa Kováčika je to smiešne

Rusi mali podľa žrebu v baráži nastúpiť 24. marca na domácom trávniku proti Poľsku. V prípade úspechu by v záverečnom súboji o miestenku do Kataru nastúpili taktiež doma proti víťazovi zápasu Švédsko - Česko.

Myslím si, že nám neprináleží akýmkoľvek iným spôsobom dnes do tohto procesu vstupovať," povedal Kováčik, ktorého minulý týždeň Konferencia SFZ zvolila do funkcie na ďalšie štyri roky.

"My rešpektujeme rozhodnutie Poľského futbalového zväzu, aj švédskeho a českého, ale to je asi všetko, čo v tejto chvíli môžeme urobiť. My budeme čakať na rozhodnutie FIFA a UEFA.

Bolo by smiešne, keby sme nahradili Rusov

Okamžite po eskalácii vojenských operácií sa objavili otázky, ako to bude s futbalom vyzerať v oboch krajinách. Či ruské kluby vylúčia zo súťaží UEFA, či sa budú môcť hrať zápasy klubov zainteresovaných krajín.

Ukrajinský zväz vzhľadom na situáciu musel zastaviť futbalové súťaže.

Rusi boli súperom SR v minuloročnej kvalifikácii MS, v skupine skončili druhí pred tretími Slovákmi. Objavili sa aj otázky, či by práve Slováci nemali Rusov v baráži vymeniť, Kováčik to ale rázne zmietol zo stola:

"My sme skončili v skupine športovo na treťom mieste a asi by bolo smiešne, keby sme sa my dnes začali stavať do nejakej pozície, alebo hlásiť sa o niečo."