Blatter a Platini sa postavia pred súd. Spoznali termín pojednávania

ŽENEVA. Niekdajších predstaviteľov Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Seppa Blattera a Michela Platiniho budú v júni súdiť za podvody a iné trestné činy.

Oznámil to švajčiarsky federálny súd. Vypočúvanie pred senátom pozostávajúcim z troch sudcov sa uskutoční od 8. do 22. júna. Súd v Bellinzone by mohol vyniesť verdikt o niekoľko týždňov neskôr.



Súdny proces sa začne viac ako 6,5 roka po začatí trestného konania, ktoré sa týka platby vo výške dvoch miliónov eur.

Tú FIFA vyplatila bývalému šéfovi Európskej futbalovej únie (UEFA) Platinimu v roku 2011 za poradenské služby pre Blattera ešte z rokov 1998-2002. Práve Blatter vydal pokyn k úhrade faktúry.