Trnava ho predala za štvrť milióna. Slovák odohral minimum, Španieli píšu o fiasku

Slovenský futbalový obranca Sebastián Kóša opúšťa španielsky klub Real Zaragoza.
Ako referuje web denníka AS, okrem 22-ročného rodáka z Nových Zámkov sú na odchode i bosniansky útočník Samed Bazdar a defenzívny záložník Edgar Paul Akouokou z Pobrežia Slonoviny.
„Okrem toho, že nie sú súčasťou plánov trénera Rubéna Sellésa, aragónsky klub sa musí zbaviť niekoľkých hráčov, aby uvoľnil miesto pre nové posily, keďže má v zostave iba jedno voľné miesto,“ uvádza denník AS.
Kóša, ktorého Zaragoza získala pred rokom a pol zo Spartaka Trnava za 250-tisíc eur, v hierarchii španielskeho druholigistu predbehol dokonca aj dorastenec Ale Gomes.
Podľa spomenutého zdroja mal odísť už počas letného prestupového obdobia odísť, ale operácia menisku v ľavom kolene jeho odchod zhatila.
V minulej sezóne odohral Kóša iba päť súťažných zápasov a v tejto sezóne nastúpil iba proti Mutilveri v Copa del Rey.
Teraz Kóša zamieri na hosťovanie, pričom má ponuka zo Slovenska a Maďarska.
„Jeho zmluva platí do roku 2027 a jeho podpis, ktorý pred rokom a pol ako dlhodobú investíciu zorganizovali športový riaditeľ Juan Carlos Cordero a člen predstavenstva Mariano Aguilar, sa ukázal ako fiasko,“ napísal denník AS.