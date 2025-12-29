Trnava ho predala za štvrť milióna. Slovák odohral minimum, Španieli píšu o fiasku

Sebastián Kóša v drese Real Zaragoza.
Sebastián Kóša v drese Real Zaragoza. (Autor: X / Real Zaragoza)
SITA|29. dec 2025 o 11:30
Sebastián Kóša sa možno vráti na Slovensko.

Slovenský futbalový obranca Sebastián Kóša opúšťa španielsky klub Real Zaragoza.

Ako referuje web denníka AS, okrem 22-ročného rodáka z Nových Zámkov sú na odchode i bosniansky útočník Samed Bazdar a defenzívny záložník Edgar Paul Akouokou z Pobrežia Slonoviny.

„Okrem toho, že nie sú súčasťou plánov trénera Rubéna Sellésa, aragónsky klub sa musí zbaviť niekoľkých hráčov, aby uvoľnil miesto pre nové posily, keďže má v zostave iba jedno voľné miesto,“ uvádza denník AS.

Kóša, ktorého Zaragoza získala pred rokom a pol zo Spartaka Trnava za 250-tisíc eur, v hierarchii španielskeho druholigistu predbehol dokonca aj dorastenec Ale Gomes.

Podľa spomenutého zdroja mal odísť už počas letného prestupového obdobia odísť, ale operácia menisku v ľavom kolene jeho odchod zhatila.

V minulej sezóne odohral Kóša iba päť súťažných zápasov a v tejto sezóne nastúpil iba proti Mutilveri v Copa del Rey.

Teraz Kóša zamieri na hosťovanie, pričom má ponuka zo Slovenska a Maďarska.

„Jeho zmluva platí do roku 2027 a jeho podpis, ktorý pred rokom a pol ako dlhodobú investíciu zorganizovali športový riaditeľ Juan Carlos Cordero a člen predstavenstva Mariano Aguilar, sa ukázal ako fiasko,“ napísal denník AS.

