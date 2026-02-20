Po zranení kolena je konečne späť. Suslov nastúpil prvýkrát v sezóne

Slovenský futbalista Hellasu Verona Tomáš Suslov.
Slovenský futbalista Hellasu Verona Tomáš Suslov. (Autor: TASR/AP)
20. feb 2026
Na ihrisko sa dostal v závere zápasu.

Serie A - 26. kolo

Sassuolo Calcio - Hellas Verona 3:0 (2:0)

Góly: 44. a 62. Berardi, 40. Pinamonti, ČK: 85. Al Mustrati (Verona)

/T. Suslov (Verona) hral od 82. min/

Slovenský futbalista Tomáš Suslov si pripísal prvý štart za Hellas Verona v tejto sezóne. Nezabránil však prehre svojho tímu 0:3 na pôde Sassuola v 26. kole talianskej Serie A.

Suslov nastúpil v 82. minúte, keď už jeho tím prehrával 0:3. Dvoma gólmi sa o to zaslúžil Domenico Berardi.

Slovenský stredopoliar si doteraz v sezóne nezahral pre zranenie kolena. Verone naďalej patrí posledná 20. priečka s mankom 9 bodov na 17. Lecce, ktoré je prvé nad čiarou zostupu.

