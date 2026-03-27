Svoju vlasť zradil fotkou. Bývalému hviezdnemu hráčovi zhabali majetok

Bývalému iránskemu futbalistovi Sardarovi Azmounovi zabavili majetok pre údajné nevlastenecké správanie.
Prokuratúra v provincii Golestán na severovýchode Iránu v súčasnosti podniká kroky voči 16 podozrivým podporovateľom USA a Izraela vo vojenskom konflikte.
Podľa športového portálu Varzesh3 je medzi nimi aj Azmoun, ktorý pochádza z regiónu a v rokoch 2022 až 2024 hral v nemeckej Bundeslige za Bayer Leverkusen.
Údajne tam vlastní niekoľko nehnuteľností, ako aj množstvo koní a niekoľko jazdeckých stajní. Minulý týždeň 31-ročného útočníka vyradili z iránskej reprezentácie.
Podľa médií bola spúšťačom rozhodnutia fotografia na jeho stránke na Instagrame, na ktorej je s poprednými politikmi zo Spojených arabských emirátov (UAE).
Dôvodom rozhodnutia je, že UAE boli neúmyselne zatiahnuté do vojenského konfliktu medzi Iránom, USA a Izraelom.
Keďže sa tam nachádzajú americké vojenské základne, Irán teraz považuje UAE za nepriateľské. Preto bola fotografia Azmouna označená v Iráne za „zradu vlasti“.
„Nepotrebujeme takýchto hráčov, pretože patriotizmus je dôležitejší ako futbal,“ uviedla iránska štátna televízna stanica IRIB.
Azmoun sa v roku 2024 presťahoval z Leverkusenu do Dubaja. V uplynulých rokoch opakovane kritizoval islamský systém v Iráne.
Pozorovatelia preto majú podozrenie, že táto kritika je skutočným dôvodom týchto opatrení a že fotografia slúži len ako zámienka.
V národnom tíme ho nahradil futbalista lojálny režimu. Ak by sa Irán napriek politickému napätiu zúčastnil na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku, 91-násobný reprezentant by podľa aktuálnych informácií nebol zaradený do kádra.
Mehdiho Torabiho, ktorý hrá v iránskej lige a je považovaný za mimoriadne lojálneho režimu, už povolali do kádra, aby Azmouna nahradil. Samotný Azmoun sa k obvineniam zatiaľ nevyjadril, informovala DPA.