Fantastický výkon slovenského hráča. Mráz rozhodol o výhre Ženevy dvomi gólmi

TASR|17. sep 2025 o 21:42
SION. Slovenský futbalový reprezentant Samuel Mráz rozhodol v stredu dvoma gólmi o víťazstve Servette Ženeva v dohrávke 4. kola švajčiarskej ligy na ihrisku Sionu 2:0.

V prebiehajúcom ligovom ročníku tak má na konte už tri presné zásahy.

Mráz nastúpil v základnej zostave hostí, skóre otvoril v 59. minúte a o osem minút neskôr pridal aj druhý gól svojho tímu.

V 77. minúte ho vystriedal Alexis Antunes. Pre Servette to bolo prvé ligové víťazstvo od štartu sezóny, po šiestich kolách patrí tímu v tabuľke 9. priečka s piatimi bodmi.

