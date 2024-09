ONLINE: MFK Ružomberok - MFK Skalica dnes, Niké liga LIVE (9. kolo)

V centre dolného Liptova budeme sledovať duel deviateho kola Niké ligy medzi Ružomberkom a Skalicou.



Hostia zo Skalice v uplynulom kole na svojom štadióne prehrali s Dunajskou Stredou 1:3. Následne počas tohto týždňa odohrali tretie kolo Slovnaft Cupu na pôde Malaciek, kde po riadnej hracej dobe remizovali 2:2, následne vyhrali na pokutové kopy a postúpili do štvrtého kola pohárovej súťaže. Tím zo Záhoria počas nového ročníka zatiaľ ešte neokúsil chuť ligového víťazstva a s tromi bodmi mu patrí priebežná posledná dvanásta pozícia. Na jedenásty Trenčín aj desiate Košice stráca jedno víťazstvo, no oproti týmto mužstvám má k dobru jedno stretnutie.



Domáci Ružomberok cez víkend prehral so Slovanom Bratislava 1:2. Následne v utorok mal na programe dohrávku štvrtého kola Niké ligy s Komárnom, v ktorom vyhral po obrate skóre 2:1. Liptáci sa momentálne nachádzajú s dvanástimi bodmi v neúplnej tabuľke najvyššej súťaže na štvrtej priečke. Od piatej Trnavy, ako aj od tretej Dunajskej Stredy, ich delí jeden bod.