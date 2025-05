Nezabudne na remízu s Anglickom. Dvere do Zenitu mi otvoril Škrtel, spomína Hubočan

Počas jarnej časti, i keď už dávnejšie o tom uvažujem. Kariéru profesionálneho futbalistu som si dlhšie predlžoval, no telo mi ukázalo, že je správny čas skončiť.

Kedy vzniklo rozhodnutie, že je to váš definitívny koniec?

Ak mi to zdravie dovolí, rád zasiahnem do hry.

Práveže netuším. Je to môj posledný zápas, ale neviem, či klub niečo pripravuje. Budem veľmi rád, ak prídu ľudia a bude plný štadión. To je moje najväčšie prianie.

V sobotu nastúpite na svoj posledný zápas. Máte informácie, ako by vaša bodka za kariérou mala prebiehať?

Momentálne si nedokážem predstaviť, že by som fungoval ako tréner. Nemám presnú predstavu, život ukáže, ktorou cestou sa mám vybrať.

Ťažko vybrať jeden. Vždy som si vážil zápasy za reprezentáciu, takže to budú veľké turnaje, ktoré som si užil.

Bola to pre mňa veľká nostalgia, pretože šesť rokov nie je málo. Bol to kus mojej profesionálnej kariéry.

Rozhodnutie vrátiť sa neľutujem, pretože to pre mňa bol krásny zážitok. Vrátil som sa tam, kde som strávil veľkú časť svojej profesionálnej kariéry - do Petrohradu.

V reprezentácii som pred časom skončil, no napokon som sa vrátil na baráž, cez ktorú sme sa dostali na EURO.

V prvom zápase s Walesom som nehral, no potom som nastúpil. Hral som cez bolesť pod injekciami, no zdolali sme Rusko a proti spomínanému Anglicku sme získali kľúčový bod.

Odštartovali ste ju kvalitnými výkonmi v Žiline, s ktorou ste získali dva majstrovské tituly.

Na to sa takisto nezabúda. So Žilinou sme dosiahli úspechy, ktoré ma dostali do zahraničia.

Dvere do Zenitu mi otvoril Martin Škrtel, ktorý tam zanechal veľkú stopu, no v tom čase odchádzal do slávneho Liverpoolu.

Zenit sa mohol spoliehať na jeho výborné výkony, preto hľadal typologicky podobného hráča z rovnakého regiónu. A voľba padla na mňa.