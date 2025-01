Anglický rozhodca prehovoril o zlyhaniach. Snažil sa zakryť sexuálnu orientáciu

"Moja sexuálna orientácia nie je jediný dôvod, pre ktorý som sa dostal do tejto situácie. Nehovoril by som úprimne, ak by som nespomenul, že som homosexuál a robilo mi veľké problémy to zakryť.

Ako mladý rozhodca som skrýval svoje emócie a svoju orientáciu. To je dobrá vlastnosť pre arbitra, ale zlá pre človeka. To ma priviedlo k sérii nesprávnych rozhodnutí," povedal Coote podľa agentúry AP.

Niekdajší arbiter priznal, že nebol triezvy, keď sa vyjadroval na adresu Kloppa. Dodal, že video nahral priateľ, pričom na existenciu nahrávky medzičasom zabudol.