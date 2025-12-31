Manchester City oslavuje dlhoočakávaný návrat. Zúfalo ho potrebujeme, vraví Guardiola

Stredopoliar Manchestru City Rodri je po zranení zadného stehenného svalu fit a pripravený na návrat, uviedol tréner Manchestru City Pep Guardiola.
Cityzens sa snažia udržať tlak na lídra Premier League Arsenal pred štvrtkovým zápasom na pôde Sunderlandu.
Krídelník Jeremy Doku, ktorý bol takmer tri týždne mimo hry pre zranenie nohy, by sa tiež mohol objaviť na ihrisku, povedal Guardiola v stredu novinárom.
„Rodri sa vrátil. Možno bude môcť odohrať pár minút. Zúfalo ho potrebujeme. Doku možno tiež,“ povedal Guardiola, ktorého tím zaostáva za Arsenalom o päť bodov.
John Stones a Oscar Bobb ešte nie sú pripravení na návrat.
„Mali sme sedem alebo osem zranených hráčov a dvoch na Africkom pohári národov. Päť zranených hráčov sa postupne vracia, takže z hľadiska kádra nie sme momentálne v ideálnom stave, ale z hľadiska bodov sme na tom lepšie ako minulú sezónu,“ povedal Guardiola.
City tento mesiac doma zdolali Sunderland 3:0, no tréner varoval pred podcenením siedmeho tímu tabuľky.
„Sú tvrdí. Publikum je vždy – pamätám si, keď som tam bol v mojej prvej sezóne – neuveriteľné,“ povedal Guardiola.
„Porazili Newcastle United. Arsenal ani Aston Villa tam nedokázali vyhrať, takže sú silní, ale my sme zároveň pripravení.“