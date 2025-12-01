Dátum Rodriho návratu stále nie je známy. Guardiola nevie, či bude cez víkend hrať

Dátum návratu španielskeho futbalového stredopoliara Rodriho na súťažné trávniky zatiaľ nie je známy. V pondelok to potvrdil tréner Manchestru City Pep Guardiola.
Držiteľ Zlatej lopty za rok 2024 vynechal takmer celú minulú sezónu pre vážne zranenie kolena a zdravotné problémy sa mu nevyhýbajú ani v prebiehajúcom ročníku.
Od jeho začiatku zaznamenal len osem štartov vo všetkých súťažiach, pričom plnú minutáž si pripísal dvakrát, pripomenula agentúra DPA.
Rodriho momentálne trápi zranenie zadného stehenného svalu a podľa Guardiolu vynechá utorkový duel proti Fulhamu. Na otázku, či bude 29-ročný hráč k dispozícii na sobotňajší súboj so Sunderlandom, odpovedal stručne: „Neviem“.