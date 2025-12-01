Dátum Rodriho návratu stále nie je známy. Guardiola nevie, či bude cez víkend hrať

Rodri.
Rodri. (Autor: SITA/AP)
TASR|1. dec 2025 o 17:28
ShareTweet0

Od začiatku sezóny zaznamenal len osem štartov vo všetkých súťažiach.

Dátum návratu španielskeho futbalového stredopoliara Rodriho na súťažné trávniky zatiaľ nie je známy. V pondelok to potvrdil tréner Manchestru City Pep Guardiola.

Držiteľ Zlatej lopty za rok 2024 vynechal takmer celú minulú sezónu pre vážne zranenie kolena a zdravotné problémy sa mu nevyhýbajú ani v prebiehajúcom ročníku.

Od jeho začiatku zaznamenal len osem štartov vo všetkých súťažiach, pričom plnú minutáž si pripísal dvakrát, pripomenula agentúra DPA.

Rodriho momentálne trápi zranenie zadného stehenného svalu a podľa Guardiolu vynechá utorkový duel proti Fulhamu. Na otázku, či bude 29-ročný hráč k dispozícii na sobotňajší súboj so Sunderlandom, odpovedal stručne: „Neviem“.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Rodri.
    Rodri.
    Dátum Rodriho návratu stále nie je známy. Guardiola nevie, či bude cez víkend hrať
    dnes 17:28
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Dátum Rodriho návratu stále nie je známy. Guardiola nevie, či bude cez víkend hrať