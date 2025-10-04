    Róbert Mak: Pikantný prestup do Ferencvárosu, dočká sa telefonátu od Calzonu? (MVP Talkshow)

    Róbert Mak bol hosťom MVP Talkshow.
    Róbert Mak bol hosťom MVP Talkshow. (Autor: Honzo Blaško)
    Stanislav Benčat|4. okt 2025 o 07:00
    Hosťom MVP Talkshow Stanislava Benčata bol futbalista Slovana Bratislava Róbert Mak.

    BRATISLAVA. Patrí medzi najväčších slovenských futbalových cestovateľov a zároveň medzi hráčov, ktorí vyhrali počas kariéry najviac trofejí. Reč je o Róbertovi Makovi. 

    Tridsaťštyriročný rodák z Bratislavy hrával v Anglicku, Nemecku, Grécku, Rusku, Turecku, Maďarsku, ale vyskúšal si aj súťaž v Austrálii.

    Dnes patrí k hráčom majstrovského Slovana Bratislava.

    V najnovšej MVP Talkshow sa s moderátorom Stanislav Banátom rozprával o množstve zážitkov z futbalovej kariéry.

    Tešiť sa môžete na tieto témy

    • Aké boli Makove začiatky v akadémii Manchestru City?
    • Akú divočinu zažil v Grécku?
    • Čím boli megalomanské oslavy v Petrohrade?
    • Akú pikantnú príchuť malo jeho pôsobenie vo Ferencvárosi?
    • Prečo išiel hrať na druhý koniec sveta do Sydney?
    • Čo ho mrzí na konci v reprezentácii?
    • Aký sú tréner a syn Weissovci?
    • Ako to vie vrieť v kabíne Slovana?
    • Ktorú trofej si najviac cení?
    • Aké rady dáva svojim synom?

    Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v najnovšej MVP Talkshow, kde bol hosťom futbalista Róbert Mak.

    VIDEO: Róbert Mak bol hosťom MVP Talkshow


    MVP Talkshow

    Nevšedné príbehy, úprimné emócie zo športového sveta s exkluzívnymi hosťami. To je MVP Talkshow s moderátorom Stanislavom Benčatom.

