Róbert Mak: Pikantný prestup do Ferencvárosu, dočká sa telefonátu od Calzonu? (MVP Talkshow)

BRATISLAVA. Patrí medzi najväčších slovenských futbalových cestovateľov a zároveň medzi hráčov, ktorí vyhrali počas kariéry najviac trofejí. Reč je o Róbertovi Makovi.
Tridsaťštyriročný rodák z Bratislavy hrával v Anglicku, Nemecku, Grécku, Rusku, Turecku, Maďarsku, ale vyskúšal si aj súťaž v Austrálii.
Dnes patrí k hráčom majstrovského Slovana Bratislava.
V najnovšej MVP Talkshow sa s moderátorom Stanislav Banátom rozprával o množstve zážitkov z futbalovej kariéry.
Tešiť sa môžete na tieto témy
- Aké boli Makove začiatky v akadémii Manchestru City?
- Akú divočinu zažil v Grécku?
- Čím boli megalomanské oslavy v Petrohrade?
- Akú pikantnú príchuť malo jeho pôsobenie vo Ferencvárosi?
- Prečo išiel hrať na druhý koniec sveta do Sydney?
- Čo ho mrzí na konci v reprezentácii?
- Aký sú tréner a syn Weissovci?
- Ako to vie vrieť v kabíne Slovana?
- Ktorú trofej si najviac cení?
- Aké rady dáva svojim synom?
Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v najnovšej MVP Talkshow, kde bol hosťom futbalista Róbert Mak.
VIDEO: Róbert Mak bol hosťom MVP Talkshow