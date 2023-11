Boženíkov strelecký pôst trvá už dva roky: Nechcem na seba vytvárať tlak

Boženík síce skóroval vo štvrtkovom dueli s Islandom na Tehelnom poli (4:2), bol však v ofsajde. V tomto stretnutí si jeho tím zaistil postup na štvrtý veľký turnaj v ére samostatnosti a premiérovo sa mu to podarilo na domácej pôde.

Prípadný gól v nedeľňajšom stretnutí kvalifikácie na ME 2024 na pôde Bosny a Hercegoviny by navyše prišiel deň po jeho narodeninách.

ZENICA. Slovenský futbalista Róbert Boženík by rád ukončil svoj strelecký pôst v národnom tíme. Kanonier skóroval naposledy v septembri 2021 v kvalifikačnom zápase na MS 2022 na pôde Slovinska (1:1).

Nechce sa seba vytvárať tlak

"Išiel som do toho zápasu s tým, aby som gól strelil. Už je to nejaký čas, odkedy som skóroval. Od útočníkov sa to očakáva, ale tréner Calzona vyžaduje aj iné veci. V každom prípade sme vyhrali, postúpili a každý z nás ukázal maximum," zhodnotil Boženík.

Dvadsaťštyriročný kanonier Boavisty však stavia pred svoj individuálny úspech výsledky a výkony tímu.

"Nechcem na seba vytvárať tlak, aby som musel ten gól dať. Skórujú iní, my vyhrávame, darí sa nám a hráme dobre. Aj o tom je futbal, nielen o góloch. Aj ľudia to už začali tak vnímať, z čoho mám radosť.

Ja aj Robo Polievka by sme chceli tie góly strieľať, počúvame trénera, zatiaľ to padá iným chalanom a ja som spokojný s našimi výkonmi," povedal Boženík.