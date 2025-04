Hviezdy Hollywoodu pomohli Wrexhamu k rekordným výsledkom. Veľký vplyv mal aj seriál

Klub, ktorý pôsobí v League One, teda na tretej úrovni anglickej futbalovej štruktúry, uviedol, že viac ako polovicu (52,1 percenta) svojho rekordného obratu vygeneroval mimo Európy, predovšetkým v Severnej Amerike. Ide o údaje za sezónu 2023/2024.

V predchádzajúcich rokoch pritom najmä z domáceho prostredia prichádzal až trojštvrtinový obrat.

Klub uviedol, že tento veľký nárast zdôrazňuje vplyv dokumentárneho seriálu "Welcome to Wrexham" na platforme Disney Plus, pričom jeho štvrtá časť sa momentálne natáča.

"Hoci dokumentárny seriál neprináša klubu žiadny priamy finančný výnos, poskytuje neuveriteľnú globálnu expozíciu pre značku Wrexham FC a poskytuje klubu jedinečnú marketingovú platformu, ktorú možno monetizovať prostredníctvom televíznej expozície pre našich partnerov," uvádza sa vo vyhlásení o výsledkoch za ročník 2023/2024.