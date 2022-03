Nóri atakovali desiatku, Haaland hviezdil. V drese Dánska opäť skóroval Eriksen

Na neutrálnej pôde v Katare na Education City Stadium išli do vedenia Bulhari zásluhou Kirila Despodova, Chorváti potom otočili skóre zásluhou Luku Modriča a Andreja Kramariča.

Dáni zdolali Srbsko 3:0 a opäť sa strelecky presadil Christian Eriksen.

Pred dvoma dňami skóroval proti Holandsku (2:4) pri návrate do reprezentácie po kolapse na ME, teraz sa mu to podarilo aj pred domácimi tribúnami na Parken Stadium v Kodani. Diváci mu pripravili veľké ovácie.

Nóri rozdrvili Arménsko 9:0, hostia hrali od 17. minúty bez vylúčeného Armana Hovhannisjana. Erling Haaland strelil dva skvelé góly.

VIDEO: Erling Haaland a jeho dva góly v zápase Nórsko - Arménsko