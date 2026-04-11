VIDEO: Mbappé mal krvavú tvár, Arbeloa zúril: Je to penalta tu aj na Mesiaci

Futbalisti Realu Madrid zaváhali tretíkrát za sebou.
Po ligovej prehre na ihrisku Mallorcy (1:2), nestačili na Santiago Bernabeu v prvom štvrťfinálovom zápase Ligy majstrov na Bayern Mníchov (1:2) a boji o titul v La Lige stratili ďalšie dôležité body, keď v piatkovom zápase 31. kola len remizovali s Gironou (1:1).
Tréner „bieleho baletu“ Alvaro Arbeloa sa predovšetkým hneval na rozhodcov po neodpískanej penalte v závere, no priznal, že jeho zverenci mali tento duel zvládnuť.
„Los Blancos“ mali v prvom polčase prevahu, no skóre nedokázali otvoriť ani po príležitostiach Kyliana Mbappeho či Federica Valverdeho zvnútra šestnástky.
Valverde však poslal Real do vedenia po strele z diaľky v 51. minúte. Hosťom sa podarilo vyrovnať o vyše desať minút neskôr, keď sa prudkou ranou presadil Thomas Lemar.
„Po ich góle mali obrovský tlak. Skvelý moment Lemara nám zariadil cenný bod,“ skonštatoval po stretnutí tréner Girony Michel Sanchez.
Body sa však v metropole Španielska nemuseli deliť, no hlavný rozhodca nepovažoval zákrok Vitora Reisa v závere duelu vo veľkom vápne na Mbappého za nedovolený. S týmto rozhodnutím nesúhlasil kormidelník domácich.
„Je to penalta tu aj na Mesiaci. Nikto tomu nerozumie. Keď sa zapojí VAR, je to vtedy, keď im to vyhovuje, a keď nie, VAR nezasiahne,“ citovala Arbelou po dueli agentúra AFP.
Realu k trom bodom nepomohol ani návrat Judea Bellinghama do základnej zostavy.
„Videli sme, že sa cíti dobre. Tento štart mu veľmi pomohol. Získal minúty, našiel rytmus, sme s jeho výkonom spokojní,“ konštatoval po stretnutí Arbeloa. Angličan sa mohol pridať na listinu strelcov, no jeho pokus v úvode druhého dejstva vychytal Paulo Gazzaniga.
Madrid síce stiahol stratu na prvú Barcelonu na šesť bodov, no Kataláncov ešte čaká zápas 31. kola v mestskom derby proti Espanyolu. V prípade víťazstva budú mať obhajcovia titulu už deväťbodový náskok pred „Los Merengues“.
„Bez toho, aby sme podali náš najlepší výkon, toto bol duel, ktorý sme mali vyhrať. Kým však neprehráme La Ligu, budeme o ňu bojovať. Musíme bojovať až do záverečného dňa,“ apeloval po zápase 43-ročný kormidelník domácich.
Pozornosť „bieleho baletu“ momentálne smeruje na odvetu v Lige majstrov na pôde Bayernu. Na zverencov Arbelou čaká ťažká skúška, keď potrebujú otočiť nepriaznivý stav (1:2) z prvého stretnutia.
„Chcem, aby moji hráči verili. Musíme ísť do Nemecka s odhodlaním vyhrať a nechať tam všetko. Som si istý, že o postup zabojujeme,“ nevzdával šancu na postup Arbeloa.