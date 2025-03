Ancelotti priznal, že Madrid bol slabý. Hrdinom Betisu Isco: Vyhrala obetavosť

"Madrid má najlepších hráčov, ktorí vás vedia zničiť na ihrisku. Bez obetavosti celého mužstva by sme to nezvládli. Každý hráč sníva o tom, že bude reprezentovať svoju krajinu. Za Španielsko som nehral niekoľko rokov, takže by som si to veľmi želal," vyjadril sa Isco.

Stredopoliar opustil Madrid pred troma rokmi po tom, čo s klubom získal päť titulov v Lige majstrov, no postupne stratil miesto v základnej zostave a zväčša sedel na lavičke.

Mbappé nebol vo forme

Do základnej zostavy obhajcu titulu sa vrátil francúzsky kanonier Kylian Mbappé, ktorý vynechal jeden zápas pre problémy so zubom.