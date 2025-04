Real stráca dych, titul mu uniká. Prehru sme si nezaslúžili, myslí si Ancelotti

Pre Valenciu to bolo prvé víťazstvo na ihrisku súpera v tejto sezóne LaLigy, pričom k nemu veľkou mierou prispel brilantný výkon gruzínskeho brankára Giorgiho Mamardašviliho.

Ancelotti priznal, že zisk ligového titulu je už málo pravdepodobný, no zdôraznil, že to nesmie ovplyvniť účinkovanie tímu v Copa del Rey a Lige majstrov.

Real Madrid je na druhom mieste s 63 bodmi po 30 zápasoch, tri body za vedúcou Barcelonou, ktorá má zápas k dobru a ešte v sobotu hostí Real Betis. Do konca sezóny zostáva osem kôl.

Toto nie je prehra, ktorú by sme si zaslúžili. Mohli sme hrať lepšie? Určite áno, ale nešlo o nedostatok prístupu. Zaslúžili sme si vyhrať, rozhodli detaily. Musíme sa cez to preniesť a sústrediť sa na Arsenal v utorok.“

Je pravda, že momentálne nie je pre súperov až také ťažké skórovať proti nám. Ale nariekaním to nezmeníme.

„(Arsenal a Barcelona) budú útočiť viac a priebeh zápasov bude úplne iný. Samozrejme, musíme byť pevnejší v defenzíve a efektívnejší v útoku, no nesmieme stratiť koncentráciu.

Ancelotti tiež nevedel potvrdiť, kto bude chytať proti Arsenalu, keďže proti Valencii musel nastúpiť 19-ročný brankár z akadémie Fran Gonzalez, pretože Thibaut Courtois aj ukrajinský náhradník Andrij Lunin sú zranení.

„Courtois dnes trénoval a mal z toho dobrý pocit. Keďže ešte nie je isté, či bude pripravený, rozhodli sme sa dnes neriskovať s Luninom. Obaja budú mať ešte pár dní na zotavenie a v utorok sa rozhodneme, aké máme možnosti,“ dodal Ancelotti.

Barcelone chýbalo šťastie v koncovke

Barcelona v sobotu len remizovala s Realom Betis 1:1.

Remíza posunula Barcelonu na 67 bodov, čo je o štyri viac ako má druhý Real Madrid, Atletico Madrid je tretie so ziskom 57 bodov, pričom do konca zostáva osem kôl.

„Skúsili sme všetko, aby sme vyhrali, ale nepodarilo sa nám to,“ povedal Flick novinárom. „Nemali sme šťastie v koncovke, ale odohrali sme dobrý zápas.

V takýchto dňoch, keď nedokážete skórovať, to musíte prijať a pozrieť sa na to z pozitívnej stránky. Odnášam si aspoň to, že sme urobili maximum a zápasu dominovali.“

VIDEO: Zostrih zápasu Barcelona - Betis