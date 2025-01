VIDEO: Aj Francúzi majú svojho Messiho. Mladík sa v pohári blysol dvoma gólmi za 6 minút

PARÍŽ. Kto nahradí fenomenálneho futbalistu Lionela Messiho? To je otázka, ktorú si niekoľko rokov kladú mnohí fanúšikovia aj odborníci.

Ešte pred niekoľkými rokmi sa to očakávalo od Brazílčana Neymara, ktorý vletel medzi svetových futbalistov ako víchor.

Od jeho odchodu z FC Barcelona do Paríž St. Germain sa však jeho kariéra uberá opačným smerom, ako by si želal, a tak po španielskych trávnikoch momentálne behá iný futbalový drahokam.

Ide o Francúza Kyliana Mbappého, ktorý prišiel do Realu Madrid z Paríža. Dvadsaťpäťročný útočník podpísal so španielskym šampiónom a víťazom Ligy majstrov zmluvu do 30. júna 2029.