Tragédia na severe Španielska. Mladý brankár zomrel po zrážke so súperom

Raul Ramirez. (Autor: X/El Chiringuito)
TASR|29. sep 2025 o 19:54
Kantábria, kde sa incident odohral, vyhlásila smútok.

SANTANDER. Devätnásťročný futbalový brankár Raul Ramirez bol v Španielsku vyhlásený za mozgovo mŕtveho dva dni po zrážke so súperom počas zápasu piatej ligy.

Jeho rodina sa rozhodla darovať orgány, aby pomohla ľuďom v núdzi. Informoval o tom Futbalový zväz regiónu Kantábria (RFCF).

Tragická udalosť sa odohrala v sobotu počas zápasu piatej ligy medzi Ramirezovým Clubom Deportivo Colindres a SD Revilla. Podľa miestnych médií došlo k incidentu bez zavinenia niektorej zo strán.

Španielsky brankár utrpel ťažké poranenie hlavy a mozgu a opakovane mu zlyhalo srdce. Zápas bol prerušený za stavu 1:0 pre domáci tím.

Zraneného hráča previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti Univerzitnej nemocnice Valdecilla v meste Santander, no napriek snahe lekárov sa ho nepodarilo zachrániť.

Na počesť zosnulého gólmana boli v celom regióne Kantábria vyhlásené tri dni smútku. „Bol to mladý muž plný života, plný snov a budúcnosti,“ uviedla regionálna prezidentka Maria Jose Saenzová de Buruagaová podľa agentúry DPA.

Vyjadrila sústrasť rodine, priateľom a celej futbalovej komunite Kantábrie.

Španielsko

dnes 19:54
