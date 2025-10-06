V Anglicku zomrel len 22-ročný futbalista, zlyhalo mu srdce

LONDÝN. Iba 22-ročný anglický futbalista Raman Sidhu z tímu Hashtag United zomrel pred zápasom na zástavu srdca.
Podľa vyhlásenia klubu sa napriek viac ako dvojhodinovému úsiliu lekárov a záchranárov nepodarilo mladému hráčovi zachrániť život. Informoval o tom denník The Sun.
Hashtag United je klub, ktorý založil v roku 2016 futbalový bloger a YouTuber Spencer Owen.
Tento tím začínal ako mediálny projekt na známej video platforme ale nakoniec sa stal plnohodnotným klubom a získal si uznanie v rámci anglického futbalového systému. V súčasnosti pôsobí v ôsmej najvyššej súťaži v Anglicku.
„Napriek maximálnemu úsiliu záchranárov, ktorí neúnavne pracovali viac ako dve hodiny, Raman žiaľ zomrel. Chceli by sme vyjadriť úprimnú sústrasť jeho rodine, spoluhráčom a všetkým, ktorí ho poznali,“ uviedol klub vo vyhlásení.