Francúzi na úvod šampionátu neohúrili, víťazstvo im zariadil vlastný gól súpera

Jediný gól padol v 38. minúte, keď si loptu do vlastnej brány poslal rakúsky obranca Maximilian Wöber.

DÜSSELDORF. Futbalisti Francúzska zvládli svoj úvodný zápas na EURO 2024 v Nemecku (ME vo futbale).

Mužstvo trénera Didiera Deschampsa bude čakať na to, aký je zdravotný stav ofenzívnej hviezdy Kyliana Mbappeho, ktorý duel nedohral po tom, čo nosom pri hlavičke narazil do ramena brániaceho Kevina Dansa. Ihrisko opustil so zakrvácaným dresom.